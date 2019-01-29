Составлен рейтинг лучших диет

Международные эксперты впервые составили рейтинг лучших диет.

К 2019 году человечество успело придумать и опробовать аж 41 диету. Во всяком случае именно столько стилей питания исследовали создатели крупнейшего международного рейтинга. Консилиум, в состав которого вошли ученые, диетологи, гастроэнтерологи и другие специалисты, «прогнал» каждый тип рациона по целому списку показателей. Проверили, сколько лишних килограммов позволяет сбросить диета, насколько полезна в целом и как влияет на здоровье, если у человека есть самые распространенные в мире хронические болезни - сердечно-сосудистые (в первую очередь гипертония) и диабет. Также был поставлен вопрос, насколько просто соблюдать ту или иную диету, в том числе для кошелька и по затратам времени. По сумме баллов определилась пятерка победителей.

№1: Средиземноморская диета

Как ее только не называют - и омолаживающей, и самой здоровой, и лечебной для сердца. Каждое новое исследование подтверждает: ничего лучше в мире нет. Вот и на этот раз средиземноморка стала безоговорочным лидером по сумме отметок.

В чем суть: основа рациона - овощи, фрукты, орехи, оливковое (или льняное) масло, цельнозерновые продукты (хлеб и спагетти из муки грубого помола), рыба. Допускается красное сухое вино - не более одного бокала в день при отсутствии противопоказаний. Ограничивается красное мясо, сливочное масло, сладости.

Плюсы:

лучшая для здоровья в целом: 4,9 по 5-балльной шкале;

входит в число самых полезных при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Неудобства:

накладна для кошелька: эксперты назвали ее «умеренно дорогой»;

хоть и хороша для долголетия, быстрого и заметного похудения не сулит - по этому показателю всего 2,9 балла из возможных 5.

№2: План питания DASH

Эта диета - одна из самых популярных в США. DASH расшифровывается как диетологический подход к лечению гипертонии (Dietary аpproaches to stop hypertension). К слову, в России от повышенного артериального давления (то есть выше 140/90 мм рт. ст.) страдает практически каждый второй житель старше 40 - 45 лет, а последствия нелеченой гипертонии - ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты, напоминают кардиологи.

В чем суть: DASH - это питание с высоким содержанием белка и клетчатки. Приветствуются цельнозерновые продукты, то есть из неочищенных и необжаренных круп (пшеницы, ржи, овса, кукурузы, риса, полбы, гречихи) либо из муки низкого помола; овощи, фрукты; нежирные молочные продукты; нежирное мясо, морская рыба (в том числе жирная); орехи и бобы; растительные масла. Ограничивается соль, сливочное масло и жирное мясо.

Плюсы:

общая польза для здоровья: 4,8 балла;

признана лучшей для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Неудобства:

не очень эффективна для быстрого снижения веса: 3 балла из 5;

относительно затратна, хотя и чуть дешевле средиземноморской.

№3: Флекси-тарианская диета

Эту программу питания разработала американский диетолог Доун Джексон Блатнер. Ее диета - так называемое гибкое вегетарианство (отсюда название: flexible - гибкий). Время от времени разрешается стейк (отбивная, шашлык) или даже мясной бургер. Но по большей части рацион вегетарианский. Однако научно продуманный, чтобы не было недостатка в необходимых витаминах и микроэлементах. Приверженцы флекситарианства утверждают, что такой стиль питания убивает многих зайцев сразу: позволяет сбросить вес, оздоровить сердце и сосуды и организм в целом, снизить риск диабета, рака и даже продлить жизнь.

В чем суть: в зависимости от уровня флекситарианства - от новичка до продвинутого - определяется количество вегетарианских дней в неделю, от одного до пяти. В остальные дни можно есть мясо, желательно нежирных сортов. В постные дни обязательна белковая замена мясу - бобовые, соевый сыр. Также рекомендуется выдерживать общую калорийность рациона - не более 1500 - 1800 ккал в сутки.

Плюсы:

общая польза для здоровья: 4,7 балла;

хороша для профилактики диабета;

позволяет сбросить вес эффективнее двух предыдущих диет: 3,5 балла из 5.

Неудобства:

рассчитана в основном на приготовление в домашних условиях;

трудна для тех, кто не очень любит овощи и фрукты.

№4: Диета для ума MIND

Ее разработали ученые из Медицинского центра университета Раш (Чикаго, США). MIND - гибрид знаменитой средиземноморской диеты и антигипертонической DASH (MIND переводится с английского как «разум» и в то же время служит аббревиатурой: Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Исследования прошлых лет подтверждают, что такой стиль питания способен снизить риск развития болезни Альцгеймера на 35 - 53%. Также MIND замедляет другие когнитивные нарушения у людей в зрелом и старшем возрасте.

В чем суть: рекомендуются постная птица, рыба на пару; орехи и ягоды; растительное масло; фрукты и овощи без ограничений; допускается бокал сухого красного вина раз в день (при отсутствии противопоказаний). Ограничиваются красное мясо, насыщенные жиры (жирное мясо и молочные продукты высокой жирности) и трансжиры (их основные источники кондитерские изделия и фастфуд).

Плюсы:

общая польза для здоровья: 4,6 балла;

улучшает работу мозга, снижает риск нейродегенеративных заболеваний.

Неудобства:

не очень эффективна для быстрого снижения веса: 2,8 балла из 5;

нет четких деталей рациона, мало конкретных рецептов блюд.

№5: Диета весонаблюдателей WW

WW - это Weight Watchers, у нас она известна в переводе как диета весонаблюдателей. В 1963 году домохозяйка-толстушка из Нью-Йорка Джин Недич решила найти способ, как худеть без страданий. Для этого придумала увлекательный подсчет баллов, соревнование, наблюдение друг за другом - в общем, что-то вроде общества анонимных обжор. Позднее это выросло в целую систему, можно даже сказать, общественное движение Weight Watchers, последователи которого есть в разных странах мира.

В чем суть: есть два главных принципа - для похудения нужно больше двигаться и меньше есть. Исходя из этого разработаны таблицы, где разным видам продуктов и блюд присваиваются определенные баллы. Также расписывается, сколько баллов можно съесть человеку в зависимости от его веса, возраста и других особенностей. И еще - таблицы, оценивающие в баллах расход энергии при разных видах занятий.

Плюсы:

эффективна для борьбы с весом без тяжелых переживаний: 3,9 балла;

полезна для здоровья в целом - 4,5 балла.

Неудобства:

для полноценного пользования этой программой питания и стиля жизни нужно, кроме трат на продукты, дополнительно оплачивать онлайн-подписку (самый минимум - $4,22 в неделю). Тогда пользователю предоставляют официальные версии таблиц, помогают провести расчеты, обеспечивают моральную поддержку и т. п. В российском интернете немало пиратских версий WW.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев:

- В России к средиземноморской диете порой относятся скептически, ссылаясь на то, что у нас другой климат и генотип жителей. Но это неверные аргументы. К примеру, североевропейские страны адаптировали эту диету под свои условия, назвали Скандинавским планом питания и показывают отличные результаты как в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так и в высокой продолжительности жизни. Рецепт на самом деле прост и подходит практически в любых климатических условиях: много ненасыщенных жиров - их источники в первую очередь растительные масла и спреды, приготовленные на основе таких масел (для тех, кто привык намазывать сливочное масло на бутерброды), а также рыба, орехи, листовая зелень, и мало насыщенных (животных) жиров и сахара. В России в соответствии с этим принципом можно добавлять наши традиционные продукты: льняное масло, рыбу северных морей, сезонные ягоды и орехи.