2019-01-29T19:34:17+03:00
Политика

Ядерные дубины карапузов в песочнице

Зачем некоторые наши эксперты и воинственные депутаты угрожают стереть Америку в пыль
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Военный эксперт рассказал, что для уничтожения США хватит и 10 наших баллистических ракет «Сармат»Военный эксперт рассказал, что для уничтожения США хватит и 10 наших баллистических ракет «Сармат»Фото: Министерство обороны РФ
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Тут мой коллега военный эксперт Алексей Леонков ну очень сильно настращал американцев. Рассказал в прессе, что для уничтожения США хватит и 10 наших баллистических ракет «Сармат». «Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США», — написал Леонков. А попутно он дал отповедь российским и западным СМИ, ставящим под сомнение возможности отечественного оружия. Что, конечно, похвально. Но вот насчет приведения «заклятых партнеров» в трепет подсчетом жертв 10 ракет... Как и по поводу других подобных идей, появляющихся в прессе - например сбросить ядерную бомбу в жерло вулкана в Исландии, чтобы цунами смыло США и между Канадой и Мексикой образовался «канал имени Сталина»... Тут хочется высказаться отдельно.

Все эти заявления, - личные расчеты экспертов и, конечно, никакого мнения российских политиков и военачальников не отражают. А ими неоднократно уже было сказано: все, что нужно для защиты России от любых современных военных угроз, у нас есть. К тому же наша военная доктрина - оборонительная. Иными словами, мы ни на кого нападать не собираемся, а полезете - получите по полной программе.

И все же есть ретивые эксперты (да и некоторые депутаты), которые нет-нет, да и любят браво помахать перед чужим носом ядерной дубинкой. Мол, если че - мы вас в пыль (в том числе и атомную) сотрем! Это щекочет «национальную гордость великороссов», но, если честно, ничем не отличается от заявлений украинских генералов и политиков, которые обещают то за два дня победить Российскую армию, то «спалить москалей ядерной бомбой». Или от воинственных речей генералов стран Балтии, которые своими карликовыми армиями обещают дойти до Москвы.

Все это больше похоже на споры карапузов в песочнице, нежели здравые размышления адекватных людей.

Но проблема в другом.

Во-первых, помахивание российским ядерным кулаком создает у людей за океаном (да и в Европе) образ людоедской страны, которая готова вот-вот сбросить на их голову тонны амтомной смерти.

Во-вторых, это же «царский» подарок военно-промышленному комплексу США, который получает прекрасный повод выколчивать у правительства горы нового «бабла» на вооружение. Русские ведь уже рассчитали, сколько бомб надо, чтобы стереть Америку с лица земли!

А в-третьих, на Капитолийском холме удивленно оборачиваются: как, Россия опять угрожает? Так давайте введем новую порцию санкций! Еще плотнее окружим ее системами ПРО. Разорвем все договоры и разместим ядерные ракеты в Европе. Затопчем российский газопровод «Северный поток-2»...

Красноречивые наши эксперты и воинственные депутаты! Вы всего этого добиваетесь?

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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