2019-01-29T20:47:05+03:00
Общество

Активисты Народного фронта проконтролируют ход мусорной реформы

ОНФ будет следить за обоснованностью и прозрачностью новых тарифов на вывоз коммунальных отходов
Антон БАЛУЕВ
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С 1 января 2019 года в 69 регионах стартовала мусорная реформа. В первую очередь, изменения коснутся схемы начислений. Раньше сумма за вывоз мусора начислялась с квадратного метра жилья. В платежке Управляющая компания «прятала» ее в строке «содержание и ремонт жилого помещения», куда входил добрый десяток коммунальных услуг.

С этого года в платежках отдельной строкой указывается «Вывоз ТКО» (твердых коммунальных отходов), а критерием начисления является не площадь жилья, а количество жильцов. Тариф начисляется на каждого прописанного и суммируется.

Услугу будут предоставлять региональные операторы, а не УК. Это компании, которые отвечают за обращение с твердыми коммунальными отходами. По соглашению с правительством регионов они будут нести перед властями и жителями ответственность за соблюдение взятых на себя обязательств по вывозу, утилизации, переработке мусора.

В этом и заключается цель реформы: изменить систему обращения с отходами - не просто вывозить их на свалку, а перерабатывать и утилизировать. Понятно, что может возникнуть вопрос: насколько обоснованы тарифы того или иного регионального оператора, и выполняет ли он в полной мере свои обязанности?

Контролировать ход «мусорной» реформы, кроме антимонопольного ведомства будет и Общероссийский народный фронт. Об этом на состоявшейся 29 января пресс-конференции сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева.

-Цели и задачи, которые стоят перед участниками реформы, четко определены в майских указах президента: сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Что это значит для простых граждан? Конечно, в первую очередь, это ликвидация и рекультивация свалок. Еще одна важнейшая задача – создание инфраструктуры мусоропереработки. Это задача не только тех, кто будет проводить реформу, но и наша с вами, - подчеркнула Елена Цунаева.

Задача ОНФ – определить, что изменилось с момента запуска мусорной реформы. Информацию об этом активисты будут получать по телефону круглосуточной «горячей линии»: 8-800-555-97-76. По нему любой житель может сообщить о том, что происходит в его регионе.

Как отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев, для каждого человека мусорная реформа начинается с контейнерной площадки: насколько цивилизованно она обустроена, появились ли новые баки, не переполнены ли они, своевременно ли их освобождают.

-Мы и до начала реформы за этим тщательно следили, а также провели в регионах предварительный анализ тарифообразования. Ситуация везде разная: в одних регионах подготовка к реформе значительно продвинулась вперед, в других же она заключалась только в расчете новой цены за услугу, а визуально ничего не изменилось, - сообщил Михаил Развожаев, - Поэтому в течение месяца Народный фронт проведет в регионах серьезную «полевую» работу. Если увидим, что ничего не меняется, и нет понимания, на что пойдет этот дополнительный тариф, мы будем ставить вопрос о готовности того или иного региона к введению этого тарифа. Может быть, нужно будет отложить, подумать и предложить реальную программу, которая устроит всех и даст понимание, за что взимается плата.

К марту ОНФ подготовит народный доклад о том, как проходит реформа обращения с отходами. В докладе будут содержаться как статистические данные, так и мнения жителей регионов о мусорной реформе и ее оценка. Доклад будет представлен президенту и правительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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