2019-01-29T23:06:08+03:00
Спорт

Кубок из песка: «Спартак» выиграл предсезонный турнир в Катаре

Московская команда разгромила «Локомотив»
Павел САДКОВ
Поделиться:
Радость казалось несколько преувеличенной, если вспомнить, что турнир все-таки товарищеский, предсезонныйРадость казалось несколько преувеличенной, если вспомнить, что турнир все-таки товарищеский, предсезонныйФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Они стояли друг перед другом несколько секунд – Денис Глушаков и огромный кубок. И вот, наконец, капитан «Спартака» приноровился и, изображая легкость, понес трофей команде, поднял его над головой, и все его одноклубники счастливо улыбались. Радость казалось несколько преувеличенной, если вспомнить, что турнир все-таки товарищеский, предсезонный… Но сердцу не прикажешь, если есть ощущение победы, почему не отметить?

Напомним, турнир называется «Фонбет Кубок Матч Премьер» и проходил он в Катаре (призовой фонд 200 тысяч долларов). Кроме красно-белых в нем участвовали «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Все эти клубы команда Олега Кононова сумела обыграть, а в последнем матче расправилась с «Локомотивом» 4:0. Впрочем, еще перед стартом Кубка все тренеры, включая Кононова, признали, что победа не главное, главное в спаррингах с хорошими соперниками подготовиться к продолжению чемпионата.

Зима – страшное время для футбольного болельщика. После перехода на систему осень-весна, чемпионат прерывается на несколько месяцев. И, конечно, «на самом интересном месте». И все ведь понимают, что за это время футбольная вода утечет кубометрами, реками, морями. Оставили вы своих любимцев в хорошей форме, на хорошем месте, а вот что с ними будет 3 марта (когда возобновятся игру РПЛ) – большой вопрос.

Весь футбол во время большого перерыва – суррогат и подделка. Товарищеские матчи слабый раздражитель для профессионалов. Межсезонные турниры интереса не представляют. Добавьте к этому старинную, еще советскую, примету – лучше не выигрывать в межсезонье – растратишь удачу…

Но попытки вернуть интерес несколько раз предпринимались. Долгое время довольно серьезным турниром был Кубок чемпионов Содружества. Несколько лет проводился Кубок Первого канала в Израиле. Теперь вот – канал Матч-ТВ собрал российские команды в Дохе.

И если спортивные итоги можно будет подводить весной, когда станет ясно помогла эта подготовка клубам, или нет, то успехи в продвижении видны уже сейчас.

Все футбольная российская тусовка, включая Леонида Федуна и Станислава Черчесова, собралась в одном месте. «Зенит» за время турнира провернул две супер-сделки, продав аргентинца Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро, и купив украинца Ракицкого за 12 миллионов. Интервью с футболистами и тренерами, которые в течении сезона надо зубами вырывать, выходили пачками. Может привычка к открытости сохранится и во время сезона? Болельщики увидели свои клубы в деле, и, главное, все еще с большим нетерпением ждут возобновления чемпионата. Да и команды пообщались, это всегда полезно для общего настроения. Стоило ли это организационных затрат? Узнаем через год, когда решится пройдет ли этот турнир снова, или его история ограничится одним годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кубок, засыпанный песком: в Катаре пройдет новый турнир для российских футбольных команд

За трофей поборются «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Евгений Ловчев: «На Олимпиаде-72 стреляли по нашим окнам, но та медаль все равно для меня самая ценная»
Евгению Ловчеву - 70! Но вы никогда не поверите в эти цифры, глядя как самый главный эксперт российского футбола опять в телевизоре задорно разносит очередную команду
Новости 24
Глава разведки США раскритиковал Россию и КНР за призыв сохранить мирным космос
Болтон пригрозил последствиями тем, кто причинит вред Гуайдо
В США три человека погибли в крушении вертолета скорой помощи
На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва: ранены четыре человека
Патриарх Сербии сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
В Минтрансе рассказали, кто отвечает за программу "Безопасные и качественные дороги"
В Госдуме не поверили словам Порошенко о "холодном мире" с Россией
Лавров призвал Евросоюз ввести санкции против Украины
Генпрокурор Венесуэлы объявил о начале расследования в отношении Гуайдо
На шахте в Польше произошел подземный толчок: восемь горняков пропали
В Минюсте привели примеры "вынужденной коррупции" чиновников
Конор Макгрегор получил 6 месяцев дисквалификации за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Число ДТП на федеральных дорогах России снизилось на 4% в 2018 году
Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором
США опасаются, что РФ и Китай сотрудничают для противостояния Вашингтону