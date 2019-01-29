Кубок из песка: «Спартак» выиграл предсезонный турнир в Катаре

Они стояли друг перед другом несколько секунд – Денис Глушаков и огромный кубок. И вот, наконец, капитан «Спартака» приноровился и, изображая легкость, понес трофей команде, поднял его над головой, и все его одноклубники счастливо улыбались. Радость казалось несколько преувеличенной, если вспомнить, что турнир все-таки товарищеский, предсезонный… Но сердцу не прикажешь, если есть ощущение победы, почему не отметить?

Напомним, турнир называется «Фонбет Кубок Матч Премьер» и проходил он в Катаре (призовой фонд 200 тысяч долларов). Кроме красно-белых в нем участвовали «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Все эти клубы команда Олега Кононова сумела обыграть, а в последнем матче расправилась с «Локомотивом» 4:0. Впрочем, еще перед стартом Кубка все тренеры, включая Кононова, признали, что победа не главное, главное в спаррингах с хорошими соперниками подготовиться к продолжению чемпионата.

Зима – страшное время для футбольного болельщика. После перехода на систему осень-весна, чемпионат прерывается на несколько месяцев. И, конечно, «на самом интересном месте». И все ведь понимают, что за это время футбольная вода утечет кубометрами, реками, морями. Оставили вы своих любимцев в хорошей форме, на хорошем месте, а вот что с ними будет 3 марта (когда возобновятся игру РПЛ) – большой вопрос.

Весь футбол во время большого перерыва – суррогат и подделка. Товарищеские матчи слабый раздражитель для профессионалов. Межсезонные турниры интереса не представляют. Добавьте к этому старинную, еще советскую, примету – лучше не выигрывать в межсезонье – растратишь удачу…

Но попытки вернуть интерес несколько раз предпринимались. Долгое время довольно серьезным турниром был Кубок чемпионов Содружества. Несколько лет проводился Кубок Первого канала в Израиле. Теперь вот – канал Матч-ТВ собрал российские команды в Дохе.

И если спортивные итоги можно будет подводить весной, когда станет ясно помогла эта подготовка клубам, или нет, то успехи в продвижении видны уже сейчас.

Все футбольная российская тусовка, включая Леонида Федуна и Станислава Черчесова, собралась в одном месте. «Зенит» за время турнира провернул две супер-сделки, продав аргентинца Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро, и купив украинца Ракицкого за 12 миллионов. Интервью с футболистами и тренерами, которые в течении сезона надо зубами вырывать, выходили пачками. Может привычка к открытости сохранится и во время сезона? Болельщики увидели свои клубы в деле, и, главное, все еще с большим нетерпением ждут возобновления чемпионата. Да и команды пообщались, это всегда полезно для общего настроения. Стоило ли это организационных затрат? Узнаем через год, когда решится пройдет ли этот турнир снова, или его история ограничится одним годом.

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За трофей поборются «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» (подробности).