Мать Игоря Сорина заняла денег, чтобы купить квартиру бывшему мужу

Говорят, что время лечит. Но даже спустя 20 лет после смерти сына мама Игоря Сорина не может говорить о его гибели без слез. Его смерть стала большим ударом для близких солиста группы «Иванушки International». Сейчас Светлана Александровна Райберг признается, что тогда в сентябре 1998 года, когда ей сказали, что любимый сын выпал из окна, ей не хотелось жить. Она с большим трудом взяла себя в руки. А следом последовал новый удар – отец певца заявил, что он уходит из семьи.

«Тогда жить не хотелось. Через год после гибели Игоря мой муж Владимир объявил, что у него от одной молодой девушки – кстати, в свое время поклонницы «Иванушек» – родился сын. Я уединилась на кухне, достала бутылку водки и там чуть ли не залпом все выпила. Плакала, думала. Как отключилась, не помню. Упала с грохотом на пол. Муж прибежал, поднял меня, уложил в кровать. Когда проснулась, поняла, что алкоголь мне не помощник», — отметила Светлана Александровна.

Родительница призналась, что тогда заняла денег, чтобы приобрести супругу отдельную жилплощадь.

«У него в той семье родился потом еще один сын, но в результате с этой девушкой у них не сложилось. Поначалу я не могла с ним общаться, такое предательство сложно простить. Но со временем мы пересекались на съемках передач, посвященных сыну, и тогда подумала: жизнь одна, зачем таить обиду?» — вспоминает Светлана Александровна.

Тем более, что личная жизнь мамы Игоря Сорина скоро наладилась, она познакомилась с мужчиной, с которым уже много лет счастлива.

«13 января 2001 года подруги пригласили меня в компанию отмечать Старый Новый год. Там-то я и познакомилась с Анатолием. Как потом оказалось, нашу встречу подстроили специально. Мы стали встречаться, затем – совместно жить. И вот уже восемнадцать лет вместе. И я счастлива! Сейчас мне 74 года, а люди не могут в это поверить. Совсем не чувствую своего возраста. Только вот жаль, что такая работа с молодежью, которой я занималась, в последнее время никому не нужна. А мне так хочется по-прежнему ставить с ребятами спектакли, общаться с молодыми. Вот сейчас ищу, куда пристроить свою энергию», — поделилась мама Сорина в интервью «Собеседнику».

Напомним, Игоря Сорина не стало 4 сентября 1998 года. В крови Сорина не были обнаружены следы алкогольных или наркотических веществ. По материалам следствия, гибель Сорина была квалифицирована как самоубийство. Считается, что до этого отчаянного шага музыканта довела депрессия. На балконе шестого этажа была найдена предсмертная записка следующего содержания:

"Моим родным. Маме. Папе. Сашеньке. Все. Но как поэзии конец на свет рождается птенец. Летите"

Однако друзья и родные Сорина считают, что он скончался от передозировки наркотиков. В ноябре 2010 года Андрей Григорьев-Апполонов в журнале «Интервью» сказал, что единственная его версия случившегося — несчастный случай[. В 2018 году продюсер Игорь Матвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти солистов «Иванушек», отметил, что Олега Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина — зависимость от наркотиков.