Бывшая невеста Тимати закрутила роман с бизнесменом из Чечни

Пока в прессе все активнее обсуждается скорая свадьба Тимати с моделью Настей Решетовой, его бывшая возлюбленная – Алена Шишкова тоже старается устроить свою личную жизнь. Рожденную от рэпера Тимати дочку она оставила на воспитание свекрови, а сами в это время все чаще проводит время в обществе бизнесмена из Чечни. Так, недавно высокая блондинка вместе с подругой дочерью олигарха Марией Чигринской, ее супругом и 23-летним бизнесменом Мансуром Джамбековым – тем самым предполагаемым возлюбленным Шишковой съездили покататься в Сочи. Потом пару видели еще несколько раз уже на романтических ужинах вдвоем.

К слову, Мансур Джамбеков известен в узких кругах под ником Мансур Верона, по названию столичного ресторана La Verona. Было время, когда он рассказывал, что заведение принадлежит ему, однако, по другим данным, у Джамбекова нет бизнеса. Зато на него оформлен Rolls-Royce Ghost стоимостью более 20 миллионов рублей. Помимо всего прочего, Мансур учится в магистратуре РАНХиГС по специальности «менеджмент».

missalena.92 Алена Шишкова на курорте Роза Хутор.

Также Джамбеков ведет сообщество в Инстаграме, в котором можно найти фото и видео представителей «золотой молодежи». С чем связан основной бизнес нового избранника Алены Шишковой неизвестно.