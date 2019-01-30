Марат Башаров смог вымолить прощение у избитой супруги

Казалось бы после того, как Марат Башаров накануне Нового года избил свою супругу Елизавету, причем бил любимую женщину по лицу, прощение супругу не дождаться. Однако же, Елизавета Шевыркова не стала подавать на актера заявление в полицию, более того, спустя месяц пара вместе появилась на премьере фильма «Русский бес». Судя по всему, ведущему программы «Битва экстрасенсов» удалось вымолить прощение у Лизы. Во время мероприятия пара выглядела счастливой, держались за руку и много общались с друзьями. Видимо, разговоры о том, что третья супруга Башарова все-таки будет подавать на развод, так и останутся разговорами. Быть может, свое решение Елизавета поменяла, чтобы не разлучать отца и маленького сына Марселя, а быть может Башаров пообещал, что такого впредь не повториться.

Надо отметить, что ранее Елизавета утверждала, что ее муж является идеальным отцом, который очень много времени проводит с наследником.

"Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией. Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет. Понадобится папина отвертка, сам залезет в шкаф, откроет тугую дверцу и достанет. Непонятно, откуда силенки берутся", — говорила Елизавета.

elizavetabasharova Папа вернулся с гастролей ...

Напомним, что около трех лет назад Марат Башаров уже оказывался в эпицентре скандала из-за рукоприкладства. Тогда он сильно избил другую свою супругу Екатерину Архарову. Актриса получила перелом носа, смещение челюсти и серьезную травму головы, но не стала подавать на ведущего в полицию. Зато очень быстро оформила развод. Говорили, что все вспышки ярости у Марата происходят под воздействием алкоголя. Мол, было время когда актер очень сильно злоупотреблял спиртным, но потом взял себя в руки.