«Он джентльмен»: Селин Дион рассказала о своих отношениях с молодым танцором

Не то, чтобы Селин Дион ввела новый тренд на увлечение зрелых, но элегантных женщин молодыми красавцами, все-таки Голливуд уже последние 10 лет живет этим, но почему-то их пару и большую разницу в возрасте активно обсуждают в прессе. Одни говорят, что таким образом канадская певица организовала себе дополнительный пиар перед большим гастрольным туром, другие радуются, что она снова встретила любовь. Мол, звезде после смерти супруга нужны были новые сильные чувства. Однако, у самой Селин при этом никто не спросил. Две недели держалась интрига, пока 50-летняя певица не дала интервью Дэну Вуттону, где рассказала всю правду о своих отношениях с 33-летним Пепе Муньосом, танцором и красавцем. Артистка заявила, что пресса много додумала, а с Пепе они просто друзья.

«Давайте не будем это смешивать. Мы обнимаемся и держимся за руки, потому что он джентльмен и подает мне руку», — объяснила певица При этом Дион заявила, что не против слухов о романе, так как Муньос красивый и ей это очень льстит.

Звезда также вспомнила бывшего мужа Рене Анжелила, который умер от рака горла в 2016 году. «Да, Рене ушел. Он был величайшим человеком в мире, я утешаюсь тем, что он теперь в покое и отдыхает. Я вижу его каждый день в глазах наших детей. Но сейчас я могу сказать, что у меня все хорошо,у меня будто второе дыхание», — призналась Дион.

Рене Анжелил был менеджером певицы и ее единственным мужем. Пара поженилась в 1994 году. В 2001 году в семье родился первенец — мальчик Рене-Шарль, а в 2010-м на свет появились близнецы Эдди и Нельсон.

О новом романе Селин заговорили после модного показа в Париже, на который она пришла с молодым спутником. Поклонники обратили внимание, что звезда сменила стиль.