Астрономы засекли на орбите Земли загадочный мешок

Загадочный объект засекла система ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) — система последнего предупреждения об астероидной атаке. В пятницу 25 января 2019 года его увидели в телескоп, установленный на Гавайских островах (Тelescope in Haleakala, Hawaii).

Вскоре существование объекта подтвердили британские астрономы из Northolt Branch Observatories. О чем сообщили на своей страничке в соцсетях. Присмотрелись и изумились. Вокруг Земли носилось нечто очень легкое, но обширное. Пустой мусорный мешок (empty trash bag object - ETBO) такое условное название дали этому НЛО. И присвоили обозначение A10bMLz.

"Мешок" засекла система слежения за астероидами.

В момент наблюдения этот самый A10bMLz находился ближе к Луне, чем к Земле - на расстоянии 293 тысячах километров от нашей планеты.

Анализ показал, что орбита объекта сильно вытянута: он то оказывается в 600 километрах от Земли, то удаляется от нее за орбиту Луны - примерно на 540 тысяч километров.

Соотношение площади НЛО к его весу астрономы оценили в 35 квадратных метров на килограмм. И полагают, что целиком объект весит меньше килограмма, но имеет площадь в несколько квадратных метров.

"Мещок" двигается по странной - очень вытянутой - траектории.

Что представляет из себя A10bML? Вряд ли нечто инопланетное. В Northolt Branch Observatories полагают, что объект и в самом деле мусорный, не смотря на сильно вытянутую орбиту — не характерную для космического мусора. Скорее всего он представляет из себя фольгу, которая отвалилась от какой-нибудь ракеты. Но кто мог так необычно намусорить? Не известно. Никто пока не признался.

Куда в итоге направится НЛО, тоже непонятно. Легкий объект может попасть в поток солнечного ветра и даже света и улететь в дальние дали. А может, наоборот, вернуться на Землю. Конечно же, он сгорит в атмосфере. И мы вряд ли узнаем, что это было.