Жена Анатолия Карпова: Кубки, завоеванные мужем, идеальны для цветов!

Анатолий Евгеньевич - народный герой. Многие знают истории про его легендарные битвы с Каспаровым и другими шахматистами мира. А вот личная жизнь, семья крайне редко оказываются в центре внимания.

В семье умеет играть только папа

- Анатолий Евгеньевич, сколько у вас шахматных кубков?

- Не сосчитать. Но прикинуть можно. Я установил рекорд - 185 выигранных международных соревнований. Значит, 185 кубков из турниров. Еще 11 шахматных «Оскаров». Еще несколько наград... Точно больше 200.

- Наталья, для вас как для хозяйки эти награды - головная боль?

- Конечно! Их же все надо расставить... Самые красивые - серебряная статуэтка «Дама с зонтиком» и шахматные «Оскары». Они создают интерьер. Огромное количество красивых ваз с надписями, в них замечательно ставить цветы, особенно на день рождения Анатолия Евгеньевича. У нас достаточное пространство, чтобы расставить награды. Огромный кабинет у Анатолия Евгеньевича, очень большой, с высокими потолками. Там все замечательно располагается.

- Соня, вы играли папиными наградами?

- Играла разве что в птицу фазана, это китайский подарок папе. Я очень любила эту птицу, даже пыталась ее кормить, общаться с ней.

По подсчетам легендарного шахматиста, у него хранится более 200 наград. Фото: Личный архив

- Наталья, а вы в шахматы играете?

- Нет-нет! Я совершенно не игровой человек. Шахматы меня не коснулись. Это очень тяжелый спорт. Мы с Соней нежные создания, больше тяготеем к искусству. Но я каждый день плаваю.

Соня: - Я тоже совершенно не умею играть в шахматы. Люблю кататься на лыжах.

«Дома шахматных досок не держим»

- Cоня, где вы учитесь?

- В МГИМО на факультете международной журналистики.

- Получается пользоваться тем, что вы дочь Кар­пова?

- Наверное, бывает, что это помогает, но я не кричу об этом на всех углах.

Карпов: - Это у нас семейное. Моя племянница много лет работала с Олегом Ефремовым. А он узнал о том, что мы родственники, совершенно случайно, когда я пришел в театр по ее приглашению.

- С кем еще из известных людей дружит ваша семья?

Наталья: - Анатолий Евгеньевич многое делает спонтанно. Звонит: а я был вот там-то, зашел к Никасу Сафронову. Как же так, говорю, позвал бы нас! Да-да, говорит, не подумал, надо было так и сделать. Мы общались семьями со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. Вместе ходили к Марку Анатольевичу Захарову... Но мы очень тяжелые на подъем. Это Анатолий Евгеньевич мгновенно собирается. То, что мы сейчас втроем собрались, - это редчайший случай.

С будущей женой Натальей Анатолий Карпов познакомился в 1983 году в гостях у общих знакомых. Фото: Личный архив

- Какое последнее мероприятие посетили все вместе?

Карпов: - Отметили Новый год. Хотя для шахматистов Новый год не всегда праздник. Как-то я в Гастингсе в новогоднюю ночь играл до трех часов. Это была последняя партия, очень важная. Но когда такая возможность есть, я с удовольствием праздную дома. По уральской традиции на Новый год мы обычно делаем пельмени. Наталья в последние годы освоила блюдо - делает пельмени и с мясом, и с квашеной капустой.

- Простите, но пельмени у вас не в виде шахматных ­фигур?

Наталья: - Ну мы же адекватные люди. Дома шахматы точно не на первом месте. Несколько лет назад кто-то пришел к нам в гости, так мы не могли найти шахматный набор.

Хотят снять сериал

- Есть сценарий фильма, ­даже сериала «Карпов». Будете утверждать актеров, которые исполнят вас в этом фильме?

Карпов: - Работа идет. Может быть, что-то и получится. Но пока рано об этом говорить.

Наталья: - Я читала сценарий, там возникают фигуры жен Анатолия Евгеньевича. Странное ощущение. Какое-то отторжение, что ли... Даже хорошо, что этот вопрос затягивается. Пока все живы-здоровы - рано снимать кино. Пусть пройдет время.

- Многие прототипы героев фильма «Движение вверх» себя на экране так и не приняли.

Карпов: - Снимать кино о команде все-таки легче, чем про шахматистов. В индивидуальных видах спорта все сложнее. Хотя были удачные работы - «В поисках Бобби Фишера», мюзикл Chess. Кстати, мало кто знает, что этот мюзикл написан по мотивам моего матча с Корчным. Тим Райс 20 дней просидел в Мерано, почувствовал атмосферу. И почерпнул какое-то понимание, знания. АВВА сделала музыку.

- Кто в вашей семье лучше всех поет?

Наталья: - Я, конечно. Все, кроме шахмат, лучше делаю я.

- Ваша мама Нина Григорьевна недавно отметила 99-летие. Как она себя чувствует?

Карпов: - Мама - молодец. Она держится. У нее и память неплохая. Может и напомнить песни военных лет. Она поднимает наш рекорд по возрасту жизни.

Больше недели не отдыхал с 1984 года

- Анатолий Евгеньевич, что привозите в семью из многочисленных командировок?

- Я последний раз сувениры купил в 1970 году в Париже. И с тех пор обхожусь без этого.

Наталья: - В 80 - 90-е годы, когда Анатолий Евгеньевич приезжал из Голландии, он традиционно привозил мне тюльпаны и знаменитую голландскую селедку. Еще чай и хороший алкоголь.

Карпов: - А в принципе я магазины не люблю. Филателия - отдельный вопрос. Продуктовые магазины, рынки - можно просто пойти посмотреть. Еще отделы фарфора. Я сам руками мало что сделать могу, но отделы инструментов мне тоже интересны. Но у нас Наталья дома делает все, что должен делать глава семейства.

- Кто у вас отвечает за соцсети?

Софья: - Мы с мамой есть во всех соцсетях. А папы нигде нет. Я предлагала. Но поняла, что это бесполезно. Будет проще, если я сама создам какую-то страничку папе.

Карпов: - Я никогда особо не открывался. Одно дело - спортивная деятельность, другое - семья. У нас депутаты Госдумы ведут соцсети, так скандалы были. Поместили фотографии, как они в рабочее время в Дубае или где-то еще. Хотя сейчас дисциплина достаточно жесткая.

- А вы где любите отдыхать?

Карпов: - Я отдыхать не умею и не привык. Больше недели я не отдыхал с момента начала моих встреч с Каспаровым. Это 1984 год. Я начинаю скучать от отдыха. Мне обязательно нужно что-то делать.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья КАРПОВА (Буланова) родилась 4 июля в Москве в семье служащих. Окончила Историко-архивный институт. Работала в отделе рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. Искусствовед, специалист по русскому фарфору. С Анатолием Карповым познакомилась в 1983 году в Москве в гостях у общих знакомых.

Софья КАРПОВА родилась 27 июля 1999 года в Москве. Окончила школу № 1239. Учится на факультете международной журналистики МГИМО, специализация - испанский язык. Увлекается историей и искусством Индии.

В семье сейчас живут две собаки породы чихуахуа - Бижу и ­Ларочка.