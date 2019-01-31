Тест "КП": Пой, кто идет!
Знаете ли вы старые хиты?
Знаете ли вы старые хиты?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Кажется, многие песни, пусть и самые дурацкие, врезаются в память навсегда. Ну как можно забыть «два кусочека колбаски» или «ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо...». Но проходят годы, и смелые рифмы типа «ждала - угнала» выветриваются из памяти. Проверьте, хорошо ли вы помните хиты 90-х? В нашем тесте мы убрали слово или строчку из текста. Попробуйте восполнить пробел и заодно вспомнить, что это за песня и кто ее пел.
1Не висит плакат мой дома на стене, Ты уже не помнишь обо мне. И подружкам ты боишься рассказать, Как … ты не хочешь потерять.
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Правильный ответ:Из песни «Алешка» группы «Руки Вверх!»
2Я буду плакать и смеяться, Когда усядусь в «Мерседес», И буду в роскоши купаться, Приезжай поскорей за мной, …!
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Правильный ответ:Из хита American boy группы «Комбинация»
3Осень, осень, лес остыл и листья сбросил, И лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, Где он, …, вечный…
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Правильный ответ:Из песни «Осень» группы «Лицей»
4Ты натура утонченная, Папа твой в посольстве служит ..., Достоевским увлеченная, А ведь замуж выходить давно уж надо.
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Правильный ответ:Из песни «Девушка из высшего общества» Валерия Меладзе
5Как упоительны в России вечера - …, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки! Как упоительны в России вечера.
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Правильный ответ:«Как упоительны в России вечера», группа «Белый орел»
6Ветер с моря дул, ветер с моря дул, Нагонял беду, нагонял беду, И сказал ты мне, и сказал ты мне:
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Правильный ответ:«Ветер с моря дул», Натали
7Кто-то простит, кто-то поймет, Но от меня любовь не уйдет, И на песке, размытом волной, Я напишу …
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Правильный ответ:«Кто-то простит», Мурат Насыров
8Младший лейтенант сидит в сторонке…
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Правильный ответ:«Младший лейтенант», Ирина Аллегрова
9Белый снег, серый лед…
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Правильный ответ:«Звезда по имени Солнце», Виктор Цой
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:С одной стороны, столько времени прошло, многое могло и подзабыться. А с другой - разве можно взять и вычеркнуть из памяти 90-е. Если все тексты вы не вспомнили, поход в караоке легко освежит вашу память.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, вы застали и малиновые пиджаки, и фиолетовые лосины, да и что такое челка-карлсон знаете не понаслышке! Вы не только легко вспоминаете отрывки песен, но и можете их напеть полностью. Отличная память!
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ИСТОЧНИК KP.RU