Тест "КП": Пой, кто идет!

Кажется, многие песни, пусть и самые дурацкие, врезаются в память навсегда. Ну как можно забыть «два кусочека колбаски» или «ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо...». Но проходят годы, и смелые рифмы типа «ждала - угнала» выветриваются из памяти. Проверьте, хорошо ли вы помните хиты 90-х? В нашем тесте мы убрали слово или строчку из текста. Попробуйте восполнить пробел и заодно вспомнить, что это за песня и кто ее пел.

1 Не висит плакат мой дома на стене, Ты уже не помнишь обо мне. И подружкам ты боишься рассказать, Как … ты не хочешь потерять. . Алешку сережку мобильник Правильный ответ: Из песни «Алешка» группы «Руки Вверх!» Из песни «Алешка» группы «Руки Вверх!» 2 Я буду плакать и смеяться, Когда усядусь в «Мерседес», И буду в роскоши купаться, Приезжай поскорей за мной, …! . я здесь в собес балбес Правильный ответ: Из хита American boy группы «Комбинация» Из хита American boy группы «Комбинация» 3 Осень, осень, лес остыл и листья сбросил, И лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, Где он, …, вечный… . рай май зной Правильный ответ: Из песни «Осень» группы «Лицей» Из песни «Осень» группы «Лицей» 4 Ты натура утонченная, Папа твой в посольстве служит ..., Достоевским увлеченная, А ведь замуж выходить давно уж надо. . дипломатом настоящим полковником блоку НАТО Правильный ответ: Из песни «Девушка из высшего общества» Валерия Меладзе Из песни «Девушка из высшего общества» Валерия Меладзе 5 Как упоительны в России вечера - …, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки! Как упоительны в России вечера. . икра любовь блины Правильный ответ: «Как упоительны в России вечера», группа «Белый орел» «Как упоительны в России вечера», группа «Белый орел» 6 Ветер с моря дул, ветер с моря дул, Нагонял беду, нагонял беду, И сказал ты мне, и сказал ты мне: . «Хватит повторять, хватит повторять!» «Хау ду ю ду, хау ду ю ду!» «Больше не приду, больше не приду!» Правильный ответ: «Ветер с моря дул», Натали «Ветер с моря дул», Натали 7 Кто-то простит, кто-то поймет, Но от меня любовь не уйдет, И на песке, размытом волной, Я напишу … . данные твоего паспорта образ твой «боже мой!» Правильный ответ: «Кто-то простит», Мурат Насыров «Кто-то простит», Мурат Насыров 8 Младший лейтенант сидит в сторонке… . он совсем ослаб на вечной пшенке ночью сторожит бензоколонки бирюзовый взгляд, как у ребенка Правильный ответ: «Младший лейтенант», Ирина Аллегрова «Младший лейтенант», Ирина Аллегрова 9 Белый снег, серый лед… . Мэр плевал на гололед Но Андрюха в сланцах идет На растрескавшейся земле Правильный ответ: «Звезда по имени Солнце», Виктор Цой «Звезда по имени Солнце», Виктор Цой ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: С одной стороны, столько времени прошло, многое могло и подзабыться. А с другой - разве можно взять и вычеркнуть из памяти 90-е. Если все тексты вы не вспомнили, поход в караоке легко освежит вашу память. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Кажется, вы застали и малиновые пиджаки, и фиолетовые лосины, да и что такое челка-карлсон знаете не понаслышке! Вы не только легко вспоминаете отрывки песен, но и можете их напеть полностью. Отличная память! Поделиться