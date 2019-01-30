Судзиловская сделала честное селфи с Лорак без макияжа

Знаменитые женщины нечасто показываются своим поклонникам без косметики. Но в последнее время ситуация меняется: «светить» не накрашенным лицом теперь модно, и многие звезды с удовольствием подхватили этот тренд. Без макияжа известные красавицы выглядят естественными, трогательными и беззащитными, ведь показать себя натуральную без прикрас миллионам фолловеров - достаточно отважный шаг. На днях на это решилась Олеся Судзиловская: в своем Инстаграме она опубликовала совместное селфи с Ани Лорак. Обе женщины в кадре – без косметики, так что у поклонников выдалась редкая возможность оценить, как они выглядят на самом деле.

40-летняя Ани и 44-летняя Олеся пришли на лекцию о семейных взаимоотношениях. После занятия они решили сфотографироваться вместе и рассказать подписчикам о своем увлечении психологией.

- Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых (между собой в том числе) доктора Александра Колмановского. Идем по плану. Домашняя работа выполняется — взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе! — написала звезда сериалов на своей страничке.

Поклонники забросали героинь снимка комплиментами: без макияжа и Ани, и Олеся выглядят как девочки, гораздо моложе своих лет. Многие предположили, что лекция по психологии понадобилась Судзиловской для новой роли, чтобы лучше войти в образ своей героини.

olesya_sudzilovskaya Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская #олесясудзиловская и Ани Лорак @anilorak

А вот Ани Лорак сейчас действительно требуется помощь психолога, в том числе и во взаимоотношениях с дочкой. Певица переживает непростой развод с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Разрыв родителей не мог не отразиться на их дочери – семилетней Софии. Сейчас Мурат живет в Киеве, а Ани с дочкой – в Москве. Артистка не препятствует общению отца с ребенком. Новогодние каникулы поп-дива провела с Софией в Майами, в компании Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Туда же, в США, прилетел и Мурат, чтобы побыть с дочерью.

olesya_sudzilovskaya Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская #олесясудзиловская и Ани Лорак @anilorak

Олеся Судзиловская – мама двоих детей. Вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем она воспитывает двоих сыновей - Майка и Артема. Актриса и ее супруг начали встречаться в конце 2000-х. История их знакомства была очень романтичной. Коллега и друг Судзиловской Гоша Куценко пригласил ее в Красноярск. Как истинный джентльмен, Куценко позаботился об Олесе, прислав за ней в аэропорт машину. За рулем автомобиля сидел Дзебань. Таким оригинальным способом Сергей, который уже тогда был состоятельным топ-менеджером, хотел познакомиться с известной актрисой и уговорил Гошу ему подыграть. Судзиловская думала, что он обычный шофер и даже пригласила Сергея в Москву, пообещав устроить его на хорошую работу. Когда Олеся узнала, кто ее новый знакомый на самом деле, долго смеялась. Дзебань начал ухаживать за актрисой, и она ответила на его чувства.

В 2009 году у Судзиловской родился сын Артём, а 26 октября того же года она вышла замуж за Сергея Дзебаня. 19 января 2016 года у супругов родился второй сын Майк. Сергей Дзебань занимается финансами, он – один из топ-менеджеров Росбанка.