Взгляд патриота на «Свидетелей Путина»

Боялась смотреть фильм «Свидетели Путина», думала, там реальная грязь: рассказы, как служащие мэрии Санкт-Петербурга контролировали в 90-х годах наркотрафик, или что ленинградский тренер по дзюдо Леня-Спортсмен был, на самом деле, криминальным авторитетом. Были на оппозиционных сайтах такие «откровения».

А там, если отключиться от невозможно длинного тягучего Манского, который бегает и снимает свою дочь с припухшей грудью в ванне голышом (мерзость, дочь кричит: «Не снимай!!!»), который изводит семью, но заставляет сказать: «Мы теперь будем 90-е вспоминать как счастье, у нас будет диктатор Мао Цзе Дун» (действие происходит в момент «я устал, я мухожук»)... В общем, если абстрагироваться от кривой авторской призмы с трясущимися в кадре сальными волосами, там нормальная документалка. Вот предвыборный штаб Путина: Чубайс, Ксения Пономарева, Глеб Павловский (ахаха, либеральнейшие демократы, гайдаровцы-«пусть вымрет пара миллионов» «избрали» того, кого патриоты приняли за патриота). Я тогда была молодой журналисткой, и мне рассказывали, что, вот, был в "КП" такой Валя Юмашев, и повезло, приглянулся Таньке Ельциной, и все это знали, и жена знала, потом пришлось развестись (теперь о туалетах Полины Дерипаски, дочери журналиста от первого брака, вы можете прочитать в журнале «Татлер»). Рассказывали, что Таня по пиару все решает. Что президентом должен был стать Явлинский (в фильме политтехнологи переговариваются у монитора: «Сколько там Гриша набрал? С-собака!»). Но я не была допущена в круг, я только слышала обрывки разговоров! И вдруг - реальные кадры. Вот Путин признаётся, что не хочет править пожизненно, а рассчитывает ещё пожить, как нормальный, иметь личное будущее - искренне говорит! И ты грустно усмехаешься: не смог, не обеспечил такую ситуацию в стране, чтобы не укокошили либералы, у которых отнял вольницу и, у некоторых, бизнес (в пользу государства), или не отомстили квачковы, за выбранный жесточайший капиталистический путь. Главное в фильме - этот идеологический раскол страны, когда Манский возмущенно трясёт намытыми локонами по поводу возвращения советского гимна, и Ельцин, поняв, что ошибся в преемнике, говорит: «Красненько». Путин, понимая, что кадры обязательно будут использованы, с добрым лицом пытается объяснить либералу, что баба Маня в Брянске живет ужасно, и просит его, президента, вернуть экономику и социалку «как в СССР», - «но ничего вернуть нельзя», а, наоборот, надо принимать ещё земельный и трудовой кодекс - то есть, сделать жизнь бабы Мани ещё ужаснее. В такой ситуации не кинуть ей эту мелочь - гимн - «просто жестоко». Манский, в ответ на призыв пожалеть обобранную доживающую в нищете бабу Маню, говорит: «Но ей доживать, а нам - жить!!!», - чем навсегда вычеркивает себя из числа людей. Но далеко ли ушло от него наше государство? Оно, оказывается, видит народные слезы и просьбы остановить либералов - а работает все равно на либералов, переставляет государство на капиталистические рельсы без всяких. Единственное отличие чиновников от Манского с Чубайсом – они хотели провести реформы с анестезией: «нужно нравиться избирателю, чтобы избиратель верил: все, что мы делаем, в конечном итоге идёт на благо страны».

Мы и верили: нам нравились и Крым, и ГТО, и гимн, и все такое.

И только фильм, наконец, объясняет произошедший поперек всех этих сигналов полный отход от социального государства. Да, и в фильме есть настоящий Путин: Манский привозит его на Гурьянова и спрашивает на месте взорванного дома: - Цель оправдывает средства? Кандидат в президенты прям в лице меняется, пистолетные дула в глазах и счетчики с бешеной скоростью: - Кого имеете в виду? - очень хорошо понимает, что Манский враг, и как он этот момент использует и переврет, и это все в зрачках проносится, и, кажется, интервьюируемый просчитывает вариант отобрать у зарвавшегося камеру...

Но не отбирает. Тоже надо знать.

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О фильме "Свидетели Путина" и либеральном непонимании

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

В новогодней пустоте зачем-то посмотрел фильм прогрессивного документалиста Манского "Свидетели Путина".

Жанр фильма: нравственная проповедь из лакейской. (подробности)