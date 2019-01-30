Названы 10 самых популярных автоштрафов 2018

В прошлом году дорожная полиция сократилась на 5 тыс. человек, а камер на трассах, наоборот, стало больше на 2,5 тыс. Власти активно начали привлекать частников со своими комплексами фиксации. Закономерный итог: штрафов за нарушения, которые ловит техника, выписали больше, а протоколов, которые оформляют люди, стало меньше по сравнению с 2017-м.

Лучше от этого становится не всегда.

«Количество нарушений в месте, где поставили камеру, снижается?» - запрашивала «КП» министерство транспорта Московской области.

«Где интенсивность высокая, много транзитного транспорта, количество нарушений, как правило, остается на том же уровне», - ответили в ведомстве.

При этом камеры приносят много-много денег. Москва в 2017 году получила с них 16,6 млрд руб., Татарстан - 3 млрд, Подмосковье - 2,4 млрд.

Чаще всего инспекторы наказывают любителей превысить разрешенную скорость.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Штрафов за превышение скорости, несоблюдение разметки в будущем станет больше. Количество камер растет, на них уже приходится 82% протоколов. И не забывайте: деньги за дорожные нарушения сразу закладываются в бюджет. И если власти уже решили, на что потратить водительские деньги, то средства обязательно будут собраны.10 самых популярных автоштрафов 2018 года