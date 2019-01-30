2019-01-30T13:18:29+03:00
Звезды

Ученица Пугачевой рвется на Евровидение

Певица Виктория Черенцова проговорилась о своем участии в конкурсе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Виктория Черенцова.Певица Виктория Черенцова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Виктория Черенцова заявила о планах представить Россию на конкурсе Евровидение-2019. Ученица Аллы Пугачевой настроена решительно, о чем и сделала соответствующее завление.

"Ну все. Шило в мешке не утаишь... Придется признаться, что в 2019 году участником от России буду я", - написала в своем Facebook артистка. Подписчики стали поздравлять певицу и выказали уверенность, что артистка достойно представит Россию в Тель-Авиве.

Виктория Черенцова "Шопен" .Слепые прослушивания. "Голос. Сезон-3"

"Виктория Черенцова прекрасная певица и она безусловно достойна представить Россию на Евровидении. Многие российские телезрители справедливо замечают, что на этом конкурсе не хватает песен на русском языке и душевности. Все это есть в Виктории. А то, как она поет песню "Родина" вызывает у меня щемящие чувства. Именно такие люди, как Виктория Черенцова, должны представлять Россию на международных песенных конкурсах", - прокомментировал возможное участие Черенцовой член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Виктория Черенцова в 2009 году участвовала в съемках ежегодного проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" и работала в команде под ее руководством. Она считает себя ученицей Примадонны. Виктория участвовала в третьем сезоне шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все четыре наставника - Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

64-й конкурс Евровидение состоится в Тель-Авиве. Стоит отметить, что Россия официально не представила артиста на песенный смотр. По слухам, поехать в столицу Израиля велик шанс у Сергея Лазарева. Официально имя участника будет объявлено в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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