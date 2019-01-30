Американские СМИ пишут о тайной сделке России и КНДР

На фоне новой встречи Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына (она может пройти в январе–феврале 2019 года), в прессе появляется все больше вбросов. Так, газета The Washington Post опубликовала статью о неком тайном предложении Москвы Пхеньяну. Разумеется, ссылаясь на какие-то свои источники, издание пишет, что Россия хочет построить в Северной Корее атомную электростанцию в обмен на отказ от использования ядерного оружия и баллистических ракет. Якобы переговоры прошли еще осенью прошлого года. И по условиям сделки управлять АЭС будет Москва. Если конкретнее, то российская власть обязуется вывозить побочные продукты производства, чтобы КНДР не использовала их для создания оружия.

ПОСОЛЬСТВО РФ: «КАКАЯ ГЛУПОСТЬ»

- Россия ничего подобного не предлагала, - сказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. - Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютна понятна изначальная глупость такого предположения.

ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ

- Во-первых, ничего сенсационного тут нет - такие разговоры ходили в международных СМИ и экспертных кругах еще при Ким Чен Ире. Надо полагать, что у журналистов просто информационный голод, - рассказал «КП» политолог Дмитрий Евстафьев. - Во-вторых, для КНДР все упирается в вопрос политических гарантий ее безопасности. В этом смысле двусторонние договоры - это абсурд. Безопасность Северной Корее может быть гарантирована только тогда, когда есть договоренность еще и с Китаем, и с США, и с Южной Кореей. Кроме того, такая сделка могла быть заключена лет 10-12 назад, когда Пхеньян не был так силен. Сегодня у КНДР есть реальный потенциал, обеспечивающий ей защищенность. И обменять это на энергообеспеченность может только очень наивный человек. Ким Чен Ын к таким не относится.