Расписание главных спортивных турниров на февраль 2019 года

Февраль - главный месяц для зимних видов спорта. Именно в феврале всегда проходят зимние Олимпийские игры. А в те годы, когда их нет, чемпионаты мира. Большинство из них проводятся под эгидой FIS (Международная федерация лыж), которая объединяет сразу шесть олимпийских видов спорта: лыжные гонки, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, двоеборье, сноуборд и фристайл.

Сноуборд и фристайл. 1 - 10 февраля. (Парк-Сити, Юта, США)

3-й объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу на этот раз состоится в американском Парк-Сити, известном тем, что здесь проходил ряд соревнований зимних Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Эти два вида объединили потому, что многие трассы подходят как для одного, так и другого вида, и приводить отдельные первенства просто нерентабельно.

Расписание

1 февраля - сноуборд-кросс

2 февраля - ски-кросс

3 февраля - ски-кросс, командные соревнования

4 февраля - параллельный гигантский слалом - сноуборд

5 февраля - параллельный слалом - сноуборд; биг эйр - сноуборд

6 февраля - слоуп-стайл - фристайл; акробатика

7 февраля - акробатика, командные соревнования

8 февраля - хаф-пайп - сноуборд; могул

9 февраля - хаф-пайп - фристайл; парный могул

10 февраля - слоуп-стайл - сноуборд

Горные лыжи. 5 - 17 февраля. (Оре, Швеция)

Чемпионат мира по горным лыжам - отдельное эксклюзивное мероприятие, который проходит раз в два года, по нечетным годам.

Для проведения самой опасной и зрелищной дисциплины - скоростного спуска, необходимы внушительные горы с перепадом высот не менее 800 метров. На этот раз ЧМ пройдет в шведском центре Оре, где, эти 800 метров набираются с трудом. Тем ни менее, трасса хоть и получается не длинной, но очень сложной.

Внимание: расписание стартов у горнолыжников очень часто меняется из-за погоды. Однажды, на Олимпиаде в Ванкувере, вообще перекроили всю программу и скоростные дисциплины прошли вначале Игр, хотя планировались в конце.

Расписание

5 февраля - супергигант. Женщины

6 февраля - супергигант. Мужчины

8 февраля - альпийская комбинация. Женщины

9 февраля - скоростной спуск. Мужчины

10 февраля - скоростной спуск. Женщины

11 февраля - альпийская комбинация. Мужчины

12 февраля - командные соревнования

14 февраля - гигантский слалом. Женщины

15 февраля - гигантский слалом. Мужчины

16 февраля - слалом. Женщины

17 февраля - слалом. Мужчины

Лыжи, двоеборье и трамплин. 19 февраля - 3 марта. (Зеефельд, Австрия)

Самый масштабный из них - чемпионат мира по лыжным видам спорта, или Nordic World Ski Championship, в котором соревнуются спортсмены сразу трех видов: прыгуны с трамплина, двоеборцы и мастера лыжных гонок. В двух первых любая наша медаль будет почти сенсацией. Зато в беговых лыжах мы готовы переехать даже норвежцев, вместе с хозяевами первенства.

Расписание соревнований по лыжным гонкам

21 февраля - спринт свободным стилем

23 февраля - скиатлон

24 февраля - командный спринт классическим стилем

26 февраля- индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем женщины

27 февраля - индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем мужчины

28 февраля - эстафета женская 4.5 км

1 марта - эстафета мужская 4х10 км

2 марта - масс-старт 30 км свободным стилем

3 марта масс-старт 50 км свободным стилем

Расписание прыжков с трамплина

23 февраля - большой трамплин. Мужчины

24 февраля - команды. Мужчины

27 февраля - малый трамплин. Женщины

1 марта - малый трамплин. Мужчины

2 марта - смешанные команды (муж+жен)

Расписание соревнований двоеборцев

22 февраля - большой трамплин

24 февраля - командный спринт

28 февраля - малый трамплин

2 марта - команды