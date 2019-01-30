2019-01-30T16:15:03+03:00
Политика

Путину доложили про уныние в Давосе

Страны не видят способа ускорить замедляющуюся мировую экономику
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин провел заседание с членами правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАССВладимир Путин провел заседание с членами правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Несколько лет назад Юрий Трутнев получил от Владимира Путина на заседании правительства в подарок книгу стихов Высоцкого с выделенной цитатой "обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак". Возглавлявшему российскую делегацию в Давосе вице-премьеру тогда пришлось в силовой манере подискутировать с Петром Порошенко. Возглавлявший делегацию в этом году министр экономразвития Максим Орешкин ни с кем не дрался, хотя ситуация располагала.

- У нас сегодня вопрос – туризм, но перед тем, как мы начнём, спросим ещё у одного «туриста», - открыл Путин заседание с членами правительства. - Максим Станиславович, как прошла работа с коллегами на Всемирном экономическом форуме? Что было полезного, если что-то было?

- Форум в принципе прошёл довольно негативно, настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились за последний год, - доложил Орешкин. - Этому способствует и то, что глобальная экономика начала в четвёртом квартале очень сильно замедляться.

- МВФ и говорил о замедлении, - заметил Путин.

- МВФ начал говорить в январе. То есть они начали делать только сейчас, менять свои прогнозы, а негативная динамика уже пошла в четвёртом квартале. И второй очень важный момент – социально-политическая напряжённость в мире возрастает: те же «жёлтые жилеты» во Франции, ряд других событий. Всё это, конечно, накладывает негативный эффект на тех, кто участвует в форуме. Представители крупнейших компаний, государств смотрят на эти проблемы и не видят на самом деле серьёзного способа решения.

Одной из причин замедления экономического роста министр назвал торговые войны, который "начинают разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы".

- Сколько мировая торговля потеряла от различных рестрикций? - уточнил Путин.

- Оценки, которые делала ВТО по прошлому году, порядка 0,5 триллиона долларов потерянного роста в мировой торговле, то есть большие суммы, - ответил министр. - Соответственно, все это влияет на экономическую динамику. Страны не готовы договариваться. Есть большое желание целого блока стран, к которому относится Россия, работать над поиском решений. Американцы не присутствовали на этом мероприятии в принципе, поэтому здесь эта проблематика будет сохраняться. По сути, пока не будут найдены ответы на внутриполитические вопросы, найти решение глобальных проблем вряд ли удастся.

Орешкин отметил, что меняется отношение Европы к России.

- Оно постепенно улучшается, - сказал он. - И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением Соединенных Штатов в связи с тем фактом, что и против Европы США ввели повышенные тарифы по стали и алюминию, и еще ряд других действий.

- Вне зависимости от нас, - подчеркнул Путин. - Это как бы отдельное решение в отношении европейских экономик.

- Руководство форума говорило о том, что ряд бизнесменов будут нежелательны на Давосском форуме, но я с ними встречался еще раз, они еще раз извинились за свои действия в прошлом году, - рассказал Орешкин. - И можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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