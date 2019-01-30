2019-01-30T18:02:17+03:00
В мире

Тереза Мэй: «У нас не меньше 650 Брекситов»

По словам премьер-министра Великобритании, каждый парламентарий видит процесс выхода страны из ЕС по-своему
Михаил ОЗЕРОВ
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Последние два года Тереза Мэй неутомимо повторялаПоследние два года Тереза Мэй неутомимо повторялаФото: REUTERS
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Услышав это заявление, зал затих. А потом раздался недоуменный возглас из задних рядов: «Разве брексит не один?».

Снисходительно взглянув на мальчика лет пятнадцати (глава кабинета министров выступала перед школьниками), ораторша отчеканила: «У каждого депутата парламента свой взгляд на выход из ЕС, то есть свой брексит».

Вот, оказывается, где собака зарыта! Последние два года Тереза Мэй неутомимо повторяла: «Брексит означает брексит», но теперь явно нашла причину того, почему развод с Брюсселем так многотруден. Пойди выберись из 650 лабиринтов!

Вечером во вторник это подтвердилось. Старинные своды Вестминстера в очередной раз сотрясались от громогласных речей парламентариев. Каждый из них, как водится, бурно отстаивал свое видение развода с ЕС.

Депутаты обсудили с полдюжины поправок к плану Терезы Мэй, и две из них приняли. Причем, одна касается очень болезненного вопроса – североирландской границы. Какой она станет после брексита, как будут облагаться пошлинами ирландские и североирландские товары? Ясности пока нет, но о маленьком движении вперед можно теперь говорить. Особенно по сравнению с позорнейшим поражением Терезы Мэй на голосовании две недели назад, когда против ее варианта сделки проголосовало небывалое число депутатов, в том числе из ее собственной консервативной партии.

На заседании во вторник речь шла о разных идеях. Отложить выход из ЕС в долгий ящик? Но это лишь затянет британскую агонию и усилит разброд и шатание на острове. Провести новые выборы? В этом случае хаос тоже усилится и, скорее всего, возникнет очень нестабильная слабая коалиция во главе с лидером оппозиции Джереми Корбином, а с такой компанией Брюссель вряд ли захочет всерьез работать. О повторном референдуме почти никто не заикнулся.

Терезе Мэй, конечно не позавидуешь. На нее ополчаются со всех сторон. Одна из влиятельных газет в среду написала, что премьер-министра нельзя считать государственным лидером, потому что она не заботится о стране, не следует совету королевы «находить общую основу», а думает только о собственном политическом выживании. Чего стоит хотя бы ее «коронное» заявление: «Договоренность без сделки лучше плохой договоренности»! Совсем потеряла чувство реальности?

Тем не менее премьер-министр после последнего заседания парламента явно приободрилась и намерена с удвоенной энергией пробивать свой план. Для этого она отправляется на новый раунд многотрудных переговоров с лидерами ЕС. Хотя крайне мало шансов получить в Брюсселе «спасательный круг». Тем более в Соединенном Королевстве, как оказалось, не меньше 650 брекситов…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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