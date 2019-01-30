«Жри быстрее»: учительница расцарапала лицо второкласснику, который хотел взять с собой еду из столовой

Маленький мальчик сжимал пакетик с едой. Над ним нависла воспитательница продленки кричала: «Жри тут! И давай побыстрее». Второклассник заплакал, женщина дернула его за ухо, и заорала: «Жри давай!». Жаловаться на воспитательницу восьмилетний Артем (имя изменено. - Ред.) не стал. Об этом его маме Инне рассказали ребята, которые ходят с ним на продленку.

Она рассказала, что сын не может съесть сразу весь обед, договорилась со школьным поваром, чтобы часть еды ему давали с собой ,и он мог забирать ее домой. Преподавателя продленки такой расклад не устроил, и она потребовала, чтобы Артем доел все в столовой, а он не стал. В итоге домой мальчик вернулся с пакетиком и расцарапанным ухом и щекой.

Учительница с мамой, потребовавшей объяснить, что произошло, разговаривать не стала. В школе комментировать ситуацию тоже отказываются.

Разбираться , что же произошло на самом деле будет следственный комитет. Там сообщили, что проверят информацию о том, что учительница расцарапала лицо второкласснику, «опубликованную в одном из местных изданий».

– Следователи устанавливают обстоятельства, при которых учитель причинила 8-летнему ребенку телесные повреждения, - сообщила «Комсомольской правде» официальный представитель ведомства Наталья Зуева. – Инцидент произошел в столовой, на глазах у других детей: учительница подошла к ребенку и нанесла ему телесные повреждения.

В ведомстве уточнили, что ситуация тщательно изучат, а поступку педагога дадут правовую оценку.