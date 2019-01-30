"А у нас не проверяют газ": Половина россиян уверена, что за состоянием газового хозяйства следят плохо
ВЦИОМ узнал, как наши люди оценивают работу газовых служб. Каждый четвертый участник исследования заявил, что за газовыми сетями коммунальщики следят хорошо. Однако, половина (48%) опрошенных уверена, что контроль осуществляется поверхностно.
По мнению россиян, главные две причины формальности проверок: нехватка людей и общая халатность. Еще 15% людей полагают, что проверяющие закрывают глаза на нарушения из-за взяток.
Лично мне работа московских газовщиков всегда нравилась. Каждый год, как часы, приходит специалист в бахилах и с аппаратом, проверяет плиту, духовку, подключение к трубам. Эти веселые молодые ребята любят рассказывать страшилки о том, что бывает, если не следить за газовой плитой. Обычно их истории заканчиваются одинаково — у кого-то взрывом выбило стекла в квартире.
Когда я по дурости пытался сам подключить себе новую плиту и так и не избавился от запаха газа, аварийщики приехали за 10 минут и все сделали бесплатно.
Но есть замечания и к Мосгазу. Моя коллега по «Комсомолке» Софья Ручко четыре дня дозванивалась до организации, пытаясь вызвать мастера для внеплановой проверки плиты. Звонила она не в 04, а в call-центр по номеру с сайта Мосгаза.
Я проверил — действительно, связаться с газовой службой столицы через их call-центр невозможно. Сначала автоответчик водит клиента по дебрям меню, а потом говорит: «Сейчас, пожалуйста, положите трубку».
Позвонил в 04. Там диспетчер сообщил, что по короткому номеру принимаются только аварийные заявки. Но девушка любезно дала номера окружного филиала Мосгаза для внеочередного вызова мастера.
Итог: найти газовщика в Москве можно, но просто это не будет. Странное положение.
ГАЗОВЫЕ ПРОВЕРКИ В ЦИФРАХ
21% у сталкивались с утечкой газа.
У 66% в 2018 году проверяли газовую плиту.
15% не доверяют газовым рабочим и не готовы пускать их в квартиру.
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ИСТОЧНИК KP.RU