2019-01-30T19:52:49+03:00
Общество

"А у нас не проверяют газ": Половина россиян уверена, что за состоянием газового хозяйства следят плохо

По мнению участников опроса ВЦИОМ, главные две причины формальности проверок: нехватка людей и общая халатность
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По мнению россиян, главные две причины формальности проверок: нехватка людей и общая халатностьПо мнению россиян, главные две причины формальности проверок: нехватка людей и общая халатностьФото: Олег ЗОЛОТО
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ВЦИОМ узнал, как наши люди оценивают работу газовых служб. Каждый четвертый участник исследования заявил, что за газовыми сетями коммунальщики следят хорошо. Однако, половина (48%) опрошенных уверена, что контроль осуществляется поверхностно.

По мнению россиян, главные две причины формальности проверок: нехватка людей и общая халатность. Еще 15% людей полагают, что проверяющие закрывают глаза на нарушения из-за взяток.

Лично мне работа московских газовщиков всегда нравилась. Каждый год, как часы, приходит специалист в бахилах и с аппаратом, проверяет плиту, духовку, подключение к трубам. Эти веселые молодые ребята любят рассказывать страшилки о том, что бывает, если не следить за газовой плитой. Обычно их истории заканчиваются одинаково — у кого-то взрывом выбило стекла в квартире.

Когда я по дурости пытался сам подключить себе новую плиту и так и не избавился от запаха газа, аварийщики приехали за 10 минут и все сделали бесплатно.

Но есть замечания и к Мосгазу. Моя коллега по «Комсомолке» Софья Ручко четыре дня дозванивалась до организации, пытаясь вызвать мастера для внеплановой проверки плиты. Звонила она не в 04, а в call-центр по номеру с сайта Мосгаза.

Я проверил — действительно, связаться с газовой службой столицы через их call-центр невозможно. Сначала автоответчик водит клиента по дебрям меню, а потом говорит: «Сейчас, пожалуйста, положите трубку».

Позвонил в 04. Там диспетчер сообщил, что по короткому номеру принимаются только аварийные заявки. Но девушка любезно дала номера окружного филиала Мосгаза для внеочередного вызова мастера.

Итог: найти газовщика в Москве можно, но просто это не будет. Странное положение.

ГАЗОВЫЕ ПРОВЕРКИ В ЦИФРАХ

21% у сталкивались с утечкой газа.

У 66% в 2018 году проверяли газовую плиту.

15% не доверяют газовым рабочим и не готовы пускать их в квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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