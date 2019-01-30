Путин напомнил Молдавии о выборах

Президенту Молдавии Игорю Додону в конце февраля предстоит решающая битва - либо его сторонники победят на выборах в парламент страны, и тогда он получит наконец полноту власти, либо проиграют, и тогда ничего на своем посту сделать ему уже не удастся. За поддержкой в такой ситуации он приехал в Кремль, туда, где его всегда считали другом и союзником. И Владимир Путин еще раз напомнил молдавским избирателям - зачем им нужно голосовать за Додона.

- Мы приняли дополнительные решения и по плодоовощной продукции по вашей просьбе, и по винодельческой продукции, - сказал Путин. - Мы говорим, что эти решения – так у нас отражено в постановлении правительства – будут действовать до конца марта текущего года. Мы вместе промониторим, как идёт эта работа, и примем решение о том, как поступать в этом направлении дальше.

Говоря проще - если Молдавия отвернется от России, ей придется самой есть свои перцы и пить свое вино. Но и это еще не все.

- И по трудовой миграции тоже принято соответствующее решение о поддержке людей, которые не совершили каких-то серьёзных нарушений российского миграционного законодательства, - напомнил Путин об амнистии для молдавских рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: России небезразлично, каким будет новый состав парламента Молдавии

России небезразлично то, каким будет новый состав парламента Молдавии, поскольку данные изменения будут сказываться на направлении развития отношений между нашими странами. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время встречи с главой республики Игорем Додоном (подробности)