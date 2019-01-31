МИА "Россия сегодня" презентовала проект VR-журналистики "Слепые в большом городе"

В среду, 30 января в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н.А. Островского состоялась презентация уникального проекта виртуальной жуналистики "Слепые в большом городе". Главным участником презентации стало информационное агентство "РИА-Новости".

Суть нового проекта заключается в том, чтобы рассказать зрячим людям о том, как проживают каждый день, воспитывают своих детей и взаимодействуют с окружающим миром незрячие и слабовидящие москвичи. Данный проект - это настоящий репортаж с участием реальных героев.

"Слепые в большом городе" - интернет-приложение, которое доступно для скачивания каждому пользователю платформы Android и iOS. Героями необычного проекта стали три незрячих молодых москвича, Мария, Анатолий и Евгений, сотрудники музея-культурного центра "Интеграция".

Уникальное интернет-приложение позволит понять, как незрячие люди ориентируются в окружающем миреФото: РИА Новости

С помощью очков VR-реальности и скаченного на смартфон приложения зрячий пользователь "проживает" три истории из жизни слепых героев проекта. Участники проекта рассказывают то, как они пользуются общественным транспортом, ходят на работу и живут в огромном мегаполисе. Одной из трех историй стал рассказ героя Евгения о том, как он отмечает свое день рождения в кругу друзей и близких.

В трех так называемых новеллах используется более 60 точек различных звуков-фоновых и основных. Благодаря объемному звуку зрячему пользователю интернет-приложения легче погрузиться в мир слепых людей.

К слову, этот VR-проект стал вторым по счету у международной медиагруппы, МИА "Россия сегодня". В конце 2018 года был представлен VR-проект "Механика аутизма", рассказывающий о жизни "особенных" детей.

- Это наш второй полноценный VR- проект, в нем гораздо больше журналистики, это репортаж с реальными героями. Интересной задачей для нас было создание опыта, реконструкция незрячего человека в большом городе, - рассказала Наталья Лосева, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".

Над необычным проектом работала команда профессиональных режиссеров и звукооператоров. При создании интернет-приложения были использованы не обычные 3 D модели, а видеозаписи трех героев. Такой прием позволяет сохранять реалистичность проекта и делать его более "журналистским".

- Важной задачей центра "Интеграции" является улучшение коммуникаций между людьми с инвалидностью и внешним миром. Крайне сложно поставить себя на место незрячего человека и понять, с какими сложностями повседневной жизни он сталкивается в действительности. Реализация данного проекта - это одно из решений этой трудной задачи. К слову, 30% сотрудников нашего центра-слепые или глухие люди, которые отлично справляются с рабочими обязанностями, - отметил Алексей володин, директор ГМКЦ "Интеграция".

В музее -культурном центре "Интеграция" каждый день проходят бизнес-тренинги, концерты и спектакли, которые позволяют "окунуться" в мир незрячих людей. Главной целью является налаживание коммуникации между зрячими и слепыми людьми и разрушение стереотипов обеспомощности "особенных" людей.

Перед официальной презентацией проекта гости мероприятия поучаствовали в VR-перформансе, необычном спектакле в полной темноте в одном из залов "Интеграции". Уникальное представление было продумано в соответствии с логикой и сюжетом проекта "Слепые в большом городе". Акцент перформанса был сделан на богатом мире звуков, которые слепые люди слышат каждый день и, благодаря которым строят в своем воображении мир, полный красок.