2019-01-30T20:56:51+03:00
В мире

«Власть» Дика Чейни: Теневой лидер США, развязавший войну в Ираке

На экраны выходит фильм о самом влиятельном вице-президенте в новейшей истории Америки
Мария БЕРК
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Пока глава государства заседает в овальном кабинете, Дик Чейни, словно спрут, запускает щупальца во все ключевые ведомстваПока глава государства заседает в овальном кабинете, Дик Чейни, словно спрут, запускает щупальца во все ключевые ведомстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если вы хотите убедиться, что все беды Америки от республиканцев (партия, к которой принадлежит и нынешний президент Дональд Трамп), то лучшим доказательством станет фильм «Власть» Адама Маккея. Биографическая картина с элементами комедии (которые, впрочем, отыскать сложно) рассказывает о всемогущем и беспринципном вице-президенте США Дике Чейни. Он был вторым - а где-то и первым - номером все президентство Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год. И кто, если не республиканец Чейни, достоин сравнения с дьяволом, — неслучайно такую метафору использовал исполнитель главной роли Кристиан Бэйл.

Адам Маккей — любитель метаморфоз и на протяжении всего фильма ставит эксперименты над актерами. Чего только стоят превращения Кристиана Бэйла. Ради роли Чейни он набрал более 20 кг, проходил специальные тренировки по утолщению шеи и по восемь часов тратил на грим. В результате на экране появляется Он, один из самых влиятельных вице-президентов в новейшей истории США.

«Власть» можно с легкостью поделить на две части, которые, по замыслу режиссера, разбиты ложными титрами. Первая — прошлое — становление Чейни как политика, его работа в Белом доме и руководство американской нефтесервисной компанией «Халлибертон». Вторая — настоящее — работа в команде Джорджа Буша-младшего и развязывание войны в Ираке. И если сопоставлять эти фрагменты, то становится очевидно: Маккей снимал весь фильм только ради того, чтобы показать, на ком же лежит ответственность за гибель тысячи американских солдат в Ираке.

«Власть» безжалостно обнажает все промахи администрации Буша. Сам президент в исполнении Сэма Рокуэлла предстает недалеким и туповатым алкоголиком, который позорит славное имя отца. Бушем манипулируют, и манипулируют ловко, успокаивая его бдительность льстивыми фразами: «Вы — президент США».

Пока глава государства заседает в овальном кабинете, Дик Чейни, словно спрут, запускает щупальца во все ключевые ведомства, контролируя ситуацию в стране через своих лоббистов и доверенных людей. С его подачи «топят» неугодных журналистов, создают одну из самых жестоких тюрем мира — Гуантанамо, применяют к заключенным пытки, незаконно отслеживают электронные переписки и звонки миллионов американцев, подтасовывают разведданные о переговорах иракского лидера Саддама Хусейна с террористами, чтобы инициировать начало войны, создают миф о разработке ядерного оружия в Ираке... Да-да, и это все безжалостный Дик Чейни, который отказался от участия в президентских выборах только потому, что испугался за свою дочь-лесбиянку, чью ориентацию стали бы критиковать и обсуждать.

Персонажи под конец фильма начинают безустанно твердить: «Дик, ты стал жестоким». Видимо, для усугубления отрицательного образа. Но это выглядит натянуто — на практике в жестокость политика особо не веришь, куда ему до Фрэнка Андервуда из «Карточного домика». Вот где настоящий король махинаций и шантажа. Чейни по сравнению с ним — просто хитрый пухлик, уверяющий: «Ситуация изменилась. Нужно быть мягче».

С приближением титров начинаешь задаваться вопросом: а что сделало Чейни таким якобы жестоким и беспринципным? Что подтолкнуло его на взятие Белого дома? Ведь у героя Кристиана Бэйла есть природная хитрость, но внутреннего стержня нет. Хотя он не особо нужен — для этого имеется жена Линн, которая становится движущей силой на протяжении всего фильма.

«Власть» заканчивается интервью Дика Чейни, где тот отвечает на вопрос о начале войны в Ираке, обращаясь не к журналисту, а к зрителям. Режиссер, несмотря на желание напомнить, что никто не может узурпировать власть в США, даже президент, оставляет право Чейни оправдаться за все. Успешно? Возможно, если вы сможете поверить словам циничного пройдохи.

В широкий прокат фильм выходит 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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