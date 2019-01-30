Анатолий Куликов о задержания сенатора Арашукова: Ранг коррупционеров - все выше и выше, и это очень тревожит

Как уже сообщалось, сенатор Рауф Арашуков задержан на днях по подозрению в убийстве и участии в ОПГ, а замглавы Росгеологии Руслан Горринг уволен после скандального видео, где он обсуждает секс с сотрудницами...

Анатолий Куликов, экс-глава МВД: То, что коррупционеры - рангом все выше и выше, - не может не беспокоить! 00:00 00:00

- Анатолий Сергеевич, - задал я вопрос генералу армии Куликову, - как такие люди становятся высокопоставленными чиновниками?

- …Саш, вопрос этот очень сложный.

В том плане, что, когда мы говорим о реальной борьбе с коррупцией, то, кроме следственных действий, которые обычно проводятся, должны быть еще и административные расследования.

Как на должности министров, губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы попадают такие коррупционеры? Вот если бы разбирались с этим, сейчас бы их - таких персонажей - не было бы.

Мы проводим следствие и утверждаем, что - вот, мол, мы боремся с коррупцией. Но это - неполная борьба. Это - только часть необходимой борьбы.

- То есть, кроме правоохранительных органов, должны еще подключаться и органы власти различных уровней… И, как я понял из ваших слов, - они должны это делать не тогда, когда коррупционера уже поймали за руку, а - до того, как этого чиновника приняли, скажем, на госслужбу.

- Конечно! Нужно с самого начала исключать условия для коррупции.

Потому что - понятно же, вот приходят люди… допустим, тот же Хорошавин (экс-глава Сахалина) , Реймер (бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний) и так далее... Они ведь попали на должности не случайно, кто-то же их рекомендовал, куда-то же они приходили, что-то они приносили…

- Вот я звонил еще некоторым своим героям, и они говорят наоборот, что правоохранительные органы должны первую скрипку во всем этом играть, а вы говорите – органы власти...

- Знаете, правоохранительные органы в системе борьбы с коррупцией как раз не на первых ролях. На первых должен быть Закон, который бы исключал условия для коррупции.

- Может быть, вместе вам…

- Конечно, сама система противодействия коррупции, она должна предусматривать и законодательные, и исполнительные мероприятия, и действия правоохранительных структур.

В этой системе на первом месте стоит предупреждение, профилактика, превентивные меры, а непосредственно уже борьба с выявленной коррупцией – это второй этап, где участвуют правоохранители.

А третий этап – минимизация последствий и проведение расследований, для того, чтобы не допустить подобного впредь.

- Превентивные меры - это как?

- Ну, это - большая работа... Она должна включать в себя и разработку проектов законов - вплоть до составления различного рода инструкций, которые бы исключали наличные расчеты и действия чиновника, который выдает разного рода разрешения и может, если пожелает, делать это за деньги.

Вот не допускать этого. А потом уже, когда случилось, тогда должны заниматься правоохранители…

- Как вы оцениваете действия правоохранителей - в случае, к примеру, с членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым?

- Правоохранители делают свое дело, а вот как попал этот человек в те же сенаторы? Ну, как этот мальчишка, который был сыном газпромовского представителя - регионального, в том числе на Ставрополье, сделал такую карьеру? Я его, кстати, знаю, встречался с ним…

- Отца?

- Да, отца. Вот как Арашуков-младший стал сенатором, как вы думаете?

- Не знаю.

- Думаю, любой, кто вот сейчас читает эту информацию, у него что первое возникнет в голове? Да, конечно же, купил. Но за руку ж никто не держал, - все это можно только предполагать...

Так надо же не предполагать, а - провести расследование, разобраться. И потом мы сразу выйдем – и на сумму, и на людей, и на все остальное.

А это должен делать не Бастрыкин и не Колокольцев, это должны делать представители органов власти, у которых есть такая возможность.

И такие права есть у правительства, есть у Администрации президента и, если кто-то даст команду разобраться, как он оказался при такой вот должности, и доложить... Разберутся, доложат. И потом - сразу ударить по тем, кто рекомендовал, кто давал указания, кто настаивал. Вот это и будет предупреждение, вот это и будет противодействие коррупции.

- Понял. Только у меня такое ощущение, что борьба ведется, а их все больше и больше… Коррупционеров этих. И рангом они - все выше и выше?!

- Знаешь, здесь, как говорится, есть две составляющие.

С одной стороны, можно сказать - молодцы правоохранители, они выявляют больше коррупционеров, чаще стали их задерживать.

С другой - обывателям, нам с тобой не совсем понятно, в голове не укладывается: там не только министры и губернаторы, а теперь уже и сенаторы… Все выше и выше… Это тревожный сигнал.

Этот сигнал говорит о том, что, к сожалению, первая «ступень» противодействия коррупции – превентивные меры – она слаба, и условия для возникновения коррупции продолжают расширяться, а не сужаться.

- Понял. Спасибо за откровенное интервью.

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