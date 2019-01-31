2019-01-30T21:46:31+03:00
Звезды

Задай вопрос Валдису Пельшу!

Знаменитый телеведущий будет общаться с нашими читателями в прямом эфире программы «Клуб знаменитых путешественников»
Евгений САЗОНОВ
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Фото: rd-studia.comФото: rd-studia.com
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Валдис Пельш - знаменитый телеведущий, путешественник и спортсмен-экстремал славится еще и тем, что стремится снимать документальные фильмы в разных точках Земли. В том числе — и в самых недоступных. Вот и сейчас — в поисках красивых видов и оригинального сюжета он забрался на Южный полюс.

Два месяца его экспедиция пересекала Антарктиду на отечественных вездеходах «Емеля». Впервые в мире по континенту прошли на автомобилях без дозаправок и пополнения запасов. Отважные путешественники за два месяца прошли более 5000 километров в крайне сложных условиях. Они пересекли полюс Недоступности, Южный полюс, побывали на станции «Восток».

Экспедиция прошла при поддержке ЛУКОЙЛа и Русского географического общества и была посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

31 января с 12.05 до 12.45 (мск.) Валдис Пельш расскажет о своих приключениях в прямом эфире совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знамениты путешественников».

Вопросы можно будет задать Валдису по телефону 8-800-200-97-02 или по Viber и WhatsApp +7-967-200-97-02.

Прямая телетрансляция будет вестись на нашем сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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