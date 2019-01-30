Погоня за иммунитетом - залог криминала в депутатcком корпусе?

Задержание сенатора Арашукова и его отца стало самым резонансным событием этой недели и, наверное, не только ее. Что бы там ни говорили о презумпции невиновности, в нормальном массовом сознании это событие, безусловно, проходит со знаком «+». А после обнаружения гигантских сумм наличности в ходе обысков в невиновность Арашуковых вряд ли кто поверит. Вот только главный вопрос не в том, виновен или нет конкретный имярек, а сила или слабость государства российского проявилась в этой акции.

Некоторые стали заявлять о начале долгожданной «чистки». Другие эксперты - о том, что одни местные кланы на Кавказе оказались сильнее других. Так или нет можно будет сказать лишь после дальнейших действий следствия. Арашуковы, если говорить о хищении газа, действовали не в безвоздушном пространстве, а были связаны сотнями, если не тысячами нитей с другими участниками. Пойдут допросы дальше, полетят головы в местных газовых компаниях, во властных структурах, в которых, по свидетельству «прозревших» экспертов хозяйничали Арашуковы - один вариант. Ограничится все только Арашуковыми - совсем другая песня. Перед следствием трудная задача, осложненная тем, что речь идет о Кавказе.

Кавказ - регион специфический. Местная клановость во власти, традиции и т.д. порождают коррупцию, на порядки превышающие показатели уровень экономической преступности в других регионах. Которая, к тому же, не ограничивается только экономическими преступлениями. Классическая иллюстрация - ситуация в Дагестане, в которой после посадок, убийств мэров и общественных активистов, покушений и т.д. «расчищать конюшни» стал, не оглядываясь на местные кланы «присланный из Москвы» Владимир Васильев. И, как оказалось, вопреки устойчивому мнению, что «здесь ничего не исправишь», исправить можно. И что наведение порядка и утверждение законности поддерживается местным населением. И «свояки» и «кунаки» предпочитают забыть о тех, кому вчера еще покровительствовали.

Несомненно и другое. В неприкосновенности «арашуковы» и «изместьевы» видят индульгенцию от ответственности за преступную деятельность. Вариант «уйти в депутаты» считается ими панацеей. И именно тут следует задуматься о переломе ситуации. Либо проводить жесточайшую проверку независимыми объединенными группами из сотрудников всех правоохранительных структур каждого кандидата (ведь о подозрениях в отношении Арашукова» были еще в 2012-м, а членом Совфеда он стал лишь в 2016-м). Хотя бы на региональном уровне, не доверяя такие проверки местным органам. Либо полностью отказаться от депутатской неприкосновенности. Чтобы уж откровенный криминал не видел в парламенте спасительную лазейку для себя.