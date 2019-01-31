У мужа несчастная любовь!

Вот уж и январь кончается, солнце на лето, зима на мороз, а людские сердца - налево. Почему-то осенью больше вопросов о том, как бы вернуться в привычную семейную колею, а ближе к весне – тянет людей на новое, романтическое.

«Помогите, девочки! Мужчина мой влюбился. По правде сказать, у нас давно климат семейный напоминает дождливую осень - беспросвет и скука. Втроём с дочерью - ей 10 лет - сидим по разным комнатам. Муж в гостиной, я на кухне и дочь у себя.

Цветы и подарки - только по праздникам, причём дарятся только деньги, чтобы я сама себе выбрала нужное. Хотя ругани нет, общаемся доброжелательно - мне всегда казалось это хорошим знаком.

Отдыхать ездим раздельно. В этом году я с дочерью поехала на Кавказ к матери, он - в Индонезию. Приезжает - и классическая история: телефон запаролил, закрывается с ним в туалете - иногда минут по сорок.

Однажды перед работой я краем глаза глянула к нему в «Ватсап» - а там какая-то переписка, сплошные смайлики, скобочки, многоточия - словом, очень эмоционально. И это от моего мужа, у которого любимое состояние души - «покер-фейс». После отпуска заметался, начал разговоры «а подходим ли мы друг другу» и «хочу пожить отдельно».

Сорвался в командировку на неделю - в Новосибирск. Приехал опять сам не свой. Признался: встречался там с девушкой, с которой познакомился в Индонезии и дико влюбился. Она вроде как отвечала взаимностью, готова даже была переехать в Москву. Но когда он к ней явился – «включила заднюю». Мол, не готова бросить карьеру (она юрист, 29 лет). На юге под солнцем ей страсть в голову ударила, а теперь одумалась - прошла любовь.

Мой - рвёт и мечет, подыскивает квартиру на съем, считает, что со мной ему уже не жизнь, ничего не исправить. А мне хочется попробовать все сначала. Я готова простить измену - сама не без греха, многое было за эти годы... Как бы мне уговорить его не пороть горячку? Или расстаться и попробовать построить с кем-то настоящие отношения? Такие, где не просто нет скандалов, но есть дружба, интерес, общение?

Виктория, 37 лет».

Виктория, наверно, я должна сказать: возьми его за руку, посмотри в глаза – тепло и любяще. Чтобы вспомнил, гад, все подробности десятилетнего счастья без скандалов!

И рухнет декорация «Дождливая осень», и воздвигнется на ее месте солнечная «Индонезия»! Аминь.

… Может, конечно, и воздвигнется. Ненадолго.

Но тут надо понимать, что в ответ на молитвенную позу любимый намекнет: «А сколько ты готова заплатить?»

Вот если бы он сомневался, тогда можно было бы поагитировать, пободаться, покачать права…

А когда человек четко знает, чего хочет, а вы уговариваете его хотеть противоположного, то жертвовать и уступать придется только вам.

И на какую цену вы готовы?

Встречать его в кокошнике с тарелкой тефтелей и тапочками в зубах (подозреваю, вы к этому не привыкли)? Законодательно учредить в доме «Общество открытых дверей» (не уверена, что дочь согласится)?

Ну и в целом. «Жизнь без ругани» - этот скромный стандарт семейного счастья процветал, ну, где-то до середины XIX века. Потом людям стало этого маловато. Точнее, женщинам.

Постепенно нарисовался новый – более совершенный – стандарт качества: доверие между супругами, дружба, разговоры по душам… Дети с родителями – близкие друзья.

Я это не свои фантазии пересказываю, а суммирую результаты разнообразных современных исследований.

И вы вполне можете влиться в эту счастливую тенденцию, Виктория. Только мужа отпустите. Пусть пострадает по своей несчастной любви на свободе, на съемной квартире. Может, отпыхнет и вернется. Только уже на новом витке – на взаимовыгодных условиях.

А что вы думаете, дорогие читатели? Расскажите на форуме. Вы тоже считаете, что для семейного счастья достаточно отсутствия «ругани»? Или все-таки нужно что-то еще?

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Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.