2019-01-31T01:28:17+03:00
Телевизор

Жизнь примечательных людей

В новом проекте «Живая жизнь» телезвезды расскажут о своих необычных увлечениях
Ирина ВИКТОРОВА
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Вот на такой неженской машинке катается на досуге телеведущая Юлия Барановская. Фото: instagram.comВот на такой неженской машинке катается на досуге телеведущая Юлия Барановская. Фото: instagram.com
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Телеведущие в кадре обычно в красивых костюмах, с модными прическами и стильным макияжем. В новом проекте «Живая жизнь» телезвезд покажут зрителям без грима и не в парадной одежде. Раньше их такими видели только близкие и друзья, а теперь увидит вся страна. Какие они вне экрана, что занимает их досуг? Разброс интересов и увлечений телеперсон весьма широк. Например, ведущая «Идеального ремонта» Наталья Барбье - активная путешественница, поэтому она будет рассказывать об интересных местах, в которых ей удалось побывать. Судья «Модного приговора» Александр Васильев - страстный коллекционер одежды и аксессуаров, и ему выпало право поведать о наиболее ярких экземплярах своей коллекции. Что касается Юлии Меньшовой, то она кладезь интересных рецептов, которые зрителям всегда пригодятся. Другим телезвездам тоже есть чем козырнуть - в частности, Валдис Пельш поведает о своих многочисленных прыжках с парашютом.

Удивит телеаудиторию ведущая шоу «Мужское/женское» Юлия Барановская. «Думаю, что для многих станет откровением то, как я могу провести свой выходной день, - говорит Юлия. - Дети меня, кстати, поддерживают». Зрители увидят, как Юлия под руководством опытных инструкторов проходит этапы обучения для элитных бойцов Российской армии: учится стрелять, управлять багги (автомобиль для езды по бездорожью) и многому другому из того, что не вяжется с образом гламурной теледивы.

Со 2 февраля по субботам, 13.25, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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