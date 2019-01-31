А жен все травили-взрывали, но мстили за них дембеля

Сперва им приходится скандалить в прихожей, встречая окровавленного мужа в вечернем платье и упрекая супруга в том, что он опять забыл про годовщину их свадьбы. У таких жен еще есть возможность выжить, но только после развода и душераздирающих сцен с киднеппингом. А вот в новом сериале «Возмездие» на НТВ даме совсем не повезло: ее взорвали на глазах у героя Павла Прилучного, крутого спецназовца. Конечно, теперь он начнет мстить, но сперва посидит в тюрьме за убийство, которого не совершал, а потом встретит журналистку Катю, белокурую дочь одного из главных злодеев.

Кто у нас злодеи? Правильно, коррумпированная верхушка города. Продажный мэр, плохой полковник, совсем ужасный начальник спецназа и уголовник по кличке Чалый. Особенно прекрасно, когда они начинают общаться друг с другом. Встречаются в тихом переулке люди, на которых клейма негде ставить, обсуждают пару уже совершенных с особой жестокостью злодеяний, и вдруг один другому с искренним изумлением говорит:

- А ты - сволочь!..

- Да, ты все правильно понял.

Ребята, зрители еще в первой серии поняли, что вы сволочи. Они еще по анонсу сериала догадались, где плохие парни и кто хороший. А у вас уже третья серия, вы полгорода ограбили, бриллиантов наворовали, молодую женщину прикончили, какого-то богатого чувака убили, машины взрываете пачками и теперь удивляетесь, что кто-то из вас - сволочь? Это же прелестно: такая наивность, оскорбленная невинность и потрясенный взгляд! Как будто человек впервые смотрит «Десять негритят» и узнает, кто убийца.

К сожалению, публике сценаристы шанса на подобное потрясение не оставили. Схема обкатана давно, ответвления от нее незначительны, как и в манере актерской игры Павла Прилучного. Правда, видела в сети чудесное обсуждение его фанатов: мол, Паша хорошо играет драму, только вот уши ему на этот раз скотчем не приклеили к голове, и они опять торчат излишне. «Что вы! - восклицают в ответ поклонницы. - Паша прекрасен с любыми ушами!»

Тем временем на Первом канале в сериале «Ланцет» загадочно умерла еще одна жена, теперь у героя Павла Трубинера. Ну что, будем делать ставки, кто из Павлов отомстит раньше?