2019-01-31T15:40:41+03:00
Звезды

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

И все это за то, что они приготовили ему бургер
Ольга АНТОНОВА
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Дрейк.Дрейк.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Непонятно, то ли у Дрейка было хорошее настроение, то ли рэпер решил таким образом пропиариться, но официантки после таких щедрых чаевых взяли выходной, чтобы отметить такой огромный бонус от музыканта. Накануне в твиттере появилась фотография Дрейка в Макдональсе, куда он заглянул в компании двух телохранителей. Заказал бургер, улыбнулся официанткам, а после оставил сотрудницам 20 тысяч чаевых наличными. Теперь понятно, зачем кровному врагу Канье Уэста бодигарды, когда носишь такие существенные суммы в кошельке, приходится подумать об охране, сообщает The Sun.

Дрейк общается с сотрудницей фастфуда за широкими спинами охранников. Фото twitter imajnoel

Дрейк общается с сотрудницей фастфуда за широкими спинами охранников. Фото twitter imajnoel

Впрочем, Дрейк может позволит себе и более щедрый поступок. В сентябре 2018-го Дрейк вошел в десятку самых высокооплачиваемых рэперов года. Его заработок составил 47 миллионов долларов.

Это не первый раз, когда Дрейк раздает деньги случайным людям — в феврале 2018 года он выпустил клип на песню God’s Plan, во время съемок которого раздал прохожим миллион долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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