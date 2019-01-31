Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

Непонятно, то ли у Дрейка было хорошее настроение, то ли рэпер решил таким образом пропиариться, но официантки после таких щедрых чаевых взяли выходной, чтобы отметить такой огромный бонус от музыканта. Накануне в твиттере появилась фотография Дрейка в Макдональсе, куда он заглянул в компании двух телохранителей. Заказал бургер, улыбнулся официанткам, а после оставил сотрудницам 20 тысяч чаевых наличными. Теперь понятно, зачем кровному врагу Канье Уэста бодигарды, когда носишь такие существенные суммы в кошельке, приходится подумать об охране, сообщает The Sun.

Дрейк общается с сотрудницей фастфуда за широкими спинами охранников. Фото twitter imajnoel

Впрочем, Дрейк может позволит себе и более щедрый поступок. В сентябре 2018-го Дрейк вошел в десятку самых высокооплачиваемых рэперов года. Его заработок составил 47 миллионов долларов.

Это не первый раз, когда Дрейк раздает деньги случайным людям — в феврале 2018 года он выпустил клип на песню God’s Plan, во время съемок которого раздал прохожим миллион долларов.