Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов

Обвиняемый в педофилии режиссер Брайан Сингер получит более 40 миллионов долларов за фильм «Богемская рапсодия». Несмотря на то, что автора кинокартины уволили за две недели до завершения киносъемок, поскольку он перестал появляться на съемочной площадке. Его место тогда занял Декстер Флетчер. Чуть позже Сингер объяснил свои прогулы тем, что в это время серьезно заболела его мама. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Байопик о Фредди Меркьюри собрал в прокате 817 миллионов долларов. Фильм претендует на премию «Оскар» в пяти номинациях, а исполнитель главной роли Рами Малек получил «Золотой глобус». Источники издания уверены, что благодаря условиям контракта Сингер может рассчитывать на крупную компенсацию, несмотря на увольнение. Также он числится в титрах к фильму, как один из его создателей.

Напомним, в конце декабря разразился скандал, когда четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили, когда ему было 17 лет.

Стоит отметить, в середине октября 2018 года Сингер рассказал, что не исключено, что скоро в прессе развернется компания против него. Мол, ожидайте выхода статьи, посвященной ложным обвинениям и сфальсифицированным судебным искам по делу о сексуальном насилии. Таким образом, он заранее заявил о своей невиновности и призвал читателей не верить тому, что будет написано.

Кроме того, режиссер утверждал, что авторы статьи намеренно искажают факты и представляют в ином свете старые обвинения, которые уже были признаны фальшивыми. По словам Сингера, журналисты используют цитаты неких источников, «утверждающих, что они в курсе его интимной жизни».