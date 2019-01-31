2019-01-31T18:23:21+03:00
Звезды

Море, скалы, обнаженная красота: Бывшая девушка Леонардо ди Каприо сфотографировалась голой

Поклонники уверены, актер многое потерял, расставшись с Ниной Агдал
Ольга АНТОНОВА
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Поклонники датской модели заявили, что никогда Нина Агдал не была так хороша как сейчасПоклонники датской модели заявили, что никогда Нина Агдал не была так хороша как сейчасФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Экс-девушка Леонардо Ди Каприо приняла участие в откровенной фотосъемке на берегу моря, где предстала абсолютно обнаженной. Самые пикантные места своего прекрасного тела девушка прикрыла смайликами, и уже только после опубликовала смелое фото в инстаграме. Поклонники датской модели заявили, что никогда Нина Агдал не была так хороша как сейчас. И что ее фигуре завидуют миллионы. А кто-то вспомнил и о ее романе с Ди Каприо, мол, ты только посмотри Лео, что ты потерял?!

Напомним, три года назад роман между Леонардо Ди Каприо и моделью IMG Models Ниной Агдал не обсуждал только ленивый: настолько красивой пара смотрелась вместе. Актер и длинноногая блондинка проводили много времени вдвоем: катались на мотоцикле, полюбили рестораны суши Западной части Голливуда и местные бары. В прессе стали все упорнее ходить разговоры о свадьбе. Все-таки пара была вместе три года, надо отметить, продолжительный срок романа для исполнителя главной роли в «Выжившем», но в мае 2017 года появилась новость, что Нина и Лео рассталась. Мол, пара решила остаться друзьями.

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- Красивая и статная блондинка-модель снова не стала женой ди Каприо, - немного поиронизировали поклонники актера, намекнув на то, что Ди Каприо всегда выбирает один и тот же тип женщин.

А уже в июне молодая датчанка уже была замечена в компании сына актрисы Кристи Бринкли – Джека, который младше Нины на три года. Пару несколько раз видели обнимающимися. Однако, развитие этот роман не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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