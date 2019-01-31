Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли деятельность преступной группы, которая переделывала охолощенное оружие в боевое. Подпольная оружейная мастерская, в которой было все необходимое специальное оборудование находилась в Самарской области, а сбыт оружия происходил на территории Приволжского федерального округа.

"В результате розыска и следственных действий у четверых активных членов группы изъяты 33 единицы огнестрельного оружия иностранного и отечественного производства (автоматы, пистолеты, винтовки и карабины), ручные осколочные гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество патронов различного калибра", - сообщили "КП" в ЦОС ФСБ России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689200" frameborder="0"></iframe> ФСБ ликвидировала в Самарской области подпольную оружейную мастерскую.Задержаны четверо членов преступной группы, во время обысков изъяты 33 единицы оружия, которые могли попасть в Россию с Украины

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования.

Устанавливаются возможные сообщники членов преступной группы, проверяются факты их причастности к совершению иных преступлений, в том числе контрабанде. Не исключено, что охолощенное оружие могло поставляться со складов Украины. Оперативники разыскивают и покупателей оружия, которые отоваривались в этой оружейной мастерской.