2019-01-31T13:17:56+03:00
Политика

Путин заранее знал о задержании Арашукова

Но вопрос об утрате доверия к главе Карачаево-Черкессии пока не стоит [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Арест сенатора Рауфа Арашукова, как и следственные действия в отношении других высокопоставленных чиновников ранее, не были сюрпризом для президента страны. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Президент был в курсе задержания до того, как оно произошло, - сказал Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока нет по этому поводу претензий к руководству Карачаево-Черкесии, которую представлял в Совете Федерации Арашуков.

- Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают, - ответил пресс-секретарь президента. - Это вопрос к следственным органам.

Он подтвердил, что сейчас на повестке дня вопрос об утрате доверия президента России к главе республики не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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