2019-01-31T13:54:18+03:00
Общество

62% россиян: взрослые дети должны жить отдельно от родителей

В результате могут снова вернуться коммуналки
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Вместе жить детям с родителями или раздельно — большая тема, которую много лет изучают урбанисты.Вместе жить детям с родителями или раздельно — большая тема, которую много лет изучают урбанисты.Фото: Алексей ФОКИН
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Исследование проводил Левада-центр. Взрослыми детьми считаются люди от 18 до 25 лет. 30% опрошенных сказали, что дети и родители должны жить вместе. 62% считают, что отдельно. Остальные не определились.

Интересно, что за традиции большой семьи выступают старшие поколения. Чем больше лет было опрошенным тем чаще они отвечали, что детям лучше жить с родителями. 65% сторонников раздельного быта считают, что отдельная жизнь «делает самостоятельным, приучает отвечать за свои поступки и принимать решения». 49% сторонников большой семьи уверены: «дети не готовы к самостоятельной жизни, не имеют жилья и навыков организации собственного быта».

Вместе жить детям с родителями или раздельно — большая тема, которую много лет изучают урбанисты. Взять, например, связанную с ней проблему жилья. Понятно, что у вчерашнего школьника нет денег ни на аренду большой квартиры, ни на покупку ее в кредит. Зато деньги могут найтись на маленькую жилплощадь. Отсюда популярность 20-метровых квартир или студий. И раз все больше молодых людей стремится жить отдельно, то и количество микрожилья будет расти.

Но уже через 10 лет тренд может поменяться на обратный. По прогнозам ООН, к 2025 году население Земли увеличится с 7 до 8,5 млрд. человек. Города, при этом, продолжат расти, а деревни вымирать. По прогнозам европейски аналитиков, нормой станут коммуналки. Жилья просто не будет всем хватать, да и стоимость его вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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