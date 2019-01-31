2019-01-31T14:39:17+03:00
Происшествия

На станции "Домодедовская" пассажир открыл стрельбу из пистолета

При входе в метро он совершил несколько выстрелов в воздух [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Молодой человек пытался пройти в метро без билета и оказал активное сопротивление при задержании.Молодой человек пытался пройти в метро без билета и оказал активное сопротивление при задержании.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В интернете появился ролик, на котором молодой человек стреляет на станции метро "Домодедовская". Пройти к поезду он попытался без билета, а в качестве проездного показал пистолет. Бесстрашная женщина-контролер попыталась остановить вооруженного "зайца". А потом вызвала подмогу. Прибывшие полицейские скрутили парня и обезоружили. Инцидент произошел еще 13 января, однако о нем стало известно только сейчас.

На станции "Домодедовская" пассажир открыл стрельбу из пистолета.При входе в метро он совершил несколько выстрелов в воздух

- Как было установлено, мужчина, по всем признакам находящийся в состоянии опьянения, при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин прошел через турникеты и направился к инспектору службы безопасности московского метрополитена, угрожая выстрелить в него, - рассказал начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Задержанному гражданину за свои "подвиги" грозит до семи лет лишения свободы. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанному гражданину за свои "подвиги" грозит до семи лет лишения свободы.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Полицейские оперативно задержали нарушителя и забрали у него пистолет. Оружие, согласно экспертизе, является стандартным пневматическим пистолетом калибра 4,5 мм. В связи с произошедшим сотрудники отдела дознания УВД на Московском метрополитене возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Хулиганство" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Молодому человеку грозит максимум до 7 лет лишения свободы.

- В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - добавил Алексей Мышляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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