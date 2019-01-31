2019-01-31T14:37:00+03:00
Телевизор

Роман писателя Иванова о пионерах-вампирах станет сериалом

За экранизацию возьмется телекомпания "Среда", известная зрителям по сериалам "Метод", "Мажор", "Троцкий"
Владимир КИРИЛЛОВ
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Роман Иванова - это пионерская страшилкаРоман Иванова - это пионерская страшилка
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Российские сериалы, доказавшие в последнее время свою состоятельность, осваивают новые территории. Не успевший выйти в свет новый роман писателя Иванова обречен стать телесериалом. И судя по всему, хорошим.

Последний на сегодня роман Алексея Иванова "Пищеблок" рассказывает о жизни с советском пионерлагере "Буревестник", который находится на берегу Волги. Действие происходит летом 1980 года во время проведения Олимпиады. Необычный (как потом выясняется) лагерь постепенно был захвачен пионерами-вампирами, которые находились в подчинении у старого кровососа, проживающего в лесу неподалеку. Иванов, описавший в романе традиционную пионерскую страшилку, рассказывает и о времени, в котором жила страна в те годы.

Когда произведение писателя поступило в продажу, к нему немедленно обратились за правами на экранизацию сразу 9 кинокомпаний. Иванов же остановил свой выбор на "Среде", так как, по его мнению, они не боятся экспериментов.

"Роман „Пищеблок“ вышел в середине ноября в „Редакции Елены Шубиной“ и сразу привлек внимание кинематографистов", - написала продюсер Юлия Зайцева на своей странице в Facebook.

Генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало заявил, что ему работа с настоящей литературой доставляет настоящее счастье.

Съемки планируется начать уже в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба компании. Также уже известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Иванов же сообщил, что не будет принимать участие в создании сценария к сериалу.

Стоит упомянуть, что сейчас снимается еще один российский сериал про вампиров - "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли. Планируется, что зрители смогут увидеть его в этом году. Первый эпизод сериала "Вампиры средней полосы" был показан на фестивале "Пилот" в 2018 году в Иваново.

Кстати, в феврале на большие экраны должен выйти одноименный фильм по дилогии Алексея Иванова "Тобол". Который тоже имеет свою сериальную версию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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