Бил по коленям, чтоб был результат: в Подмосковье тренер по плаванию постоянно избивал учеников

Родители 7-летнего Антона Попова (имя и фамилия изменены) решили, что отдать ребенка на плавание — это хорошая идея. Отец привел мальчика в культурно-досуговый центр «Заречье» и записал его на занятия к тренеру Витаутасу Линкявичюсу. Ничего не предвещало беды: Антон исправно ходил на тренировки, ни на что не жаловался, пока через какое-то время мама не обратила внимание на его коленки. У Антона были множественные кровоподтеки и синяки.

Он долгое время не хотел признаваться, но потом выдал родителям страшное: на занятиях на плаванию его избивает тренер. Отец Иван немедленно запретил сыну посещать бассейн и обратился в полицию. И те уже выяснили, что Витаутас избивал не только Антона. Многие дети, которые посещали этого тренера, жаловались на него. Директриса центра после того, как узнала, что за «специалист» работает у нее в бассейне, немедленно уволила Линкявичюса. Отец Антона говорит, что ужасается от того, что произошло с его маленьким сыном и хочет, чтобы тренера обязательно наказали.

Это уже и не первый случай, когда люди, которые работают с нашими детьми ведут себя крайне неадекватно. Совсем недавно учительница физкультуры из подмосковных Химок неудачно пошутила над мальчиком, который подскользнулся и упал.

«Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!», - скомандовала преподавательница и дети набросились на лежащего на полу мальчика, сильно избив его. В итоге 8-летнего Ваню с сотрясением головного мозга пришлось госпитализировать в больницу.

А в Смоленске учительница поцарапала мальчику ухо из-за того, что увидела у него пакетик с котлеткой из школьной столовой. Ей не понравилось, что ребенок принес еду, которую он не доел, на урок.