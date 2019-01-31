"Сломал кровать о мою голову": известный футболист восемь лет бьет жену

Бывшая жена 33-летнего футболиста Александра Алиева заявила о жутких побоях со стороны спортсмена. По словам Татьяны Алиевой, мужчина бьет ее уже восемь лет, а однажды сломал кровать о ее голосву.

"Если я исчезну - это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой - и сломал кровать о мою голову", - утверждает несчастная.

Татьяна Алиева показала фото после избиения.Бывшая жена футболиста снимала его побои

В сюжете канала "1+1" Татьяна показала видео избиения, а также дала послушать какие угрозы ей шлет экс-супруг. Говорит, известный футболист в последний раз ударил еще и семилетнего сына, а при десятилетней дочери записывал аудио-уведомление: "Запомни, Алина, мамы больше нет".

prezident_of_football Футболист сообщил, что женщина все выдумывает

В свою очередь, Александр сообщил, что женщина все выдумывает: "В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой - да, я ее выгнал. То, что я имею жилье - это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети - в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда - пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям".

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Ранее женщина обвинила игрока в том, что спортсмен не помогает ей воспитывать детей и пьянствует. Следствие продолжается.

Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком.

Александр Алиев - уроженец Хабаровска. Сезон-2010 провел в московском "Локомотиве". Затем перебрался в киевское "Динамо". В составе "Динамо" Алиев выиграл два чемпионата, Кубок и три Суперкубка Украины. За сборную Украины с 2008 по 2012 год провел 28 матчей, принял участие в домашнем Евро-2012.