2019-01-31T15:31:41+03:00
Спорт

"Сломал кровать о мою голову": известный футболист восемь лет бьет жену

Женщина хочет через суд лишить мужа права на общение с детьми
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Алиев в составе "Локомотива", 2010 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав КрасильниковАлександр Алиев в составе "Локомотива", 2010 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Изменить размер текста:

Бывшая жена 33-летнего футболиста Александра Алиева заявила о жутких побоях со стороны спортсмена. По словам Татьяны Алиевой, мужчина бьет ее уже восемь лет, а однажды сломал кровать о ее голосву.

"Если я исчезну - это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой - и сломал кровать о мою голову", - утверждает несчастная.

Татьяна Алиева показала фото после избиения.Бывшая жена футболиста снимала его побои

В сюжете канала "1+1" Татьяна показала видео избиения, а также дала послушать какие угрозы ей шлет экс-супруг. Говорит, известный футболист в последний раз ударил еще и семилетнего сына, а при десятилетней дочери записывал аудио-уведомление: "Запомни, Алина, мамы больше нет".

prezident_of_footballprezident_of_football
Футболист сообщил, что женщина все выдумывает
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

В свою очередь, Александр сообщил, что женщина все выдумывает: "В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой - да, я ее выгнал. То, что я имею жилье - это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети - в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда - пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям".

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Ранее женщина обвинила игрока в том, что спортсмен не помогает ей воспитывать детей и пьянствует. Следствие продолжается.

Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком.

Александр Алиев - уроженец Хабаровска. Сезон-2010 провел в московском "Локомотиве". Затем перебрался в киевское "Динамо". В составе "Динамо" Алиев выиграл два чемпионата, Кубок и три Суперкубка Украины. За сборную Украины с 2008 по 2012 год провел 28 матчей, принял участие в домашнем Евро-2012.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Расписание чемпионатов мира по лыжным видам спорта в 2019 году: сноуборд, фристайл, горные лыжи, трамплин
Предлагаем вашему вниманию календарь международных соревнований по лыжным видам спорта в 2019 году. В бой пойдут сноубордисты, лыжники и специалисты фристайла
Новости 24
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке
Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы
Подмосковье вошло в топ-5 лучших зимних туристических направлений в России
Россияне стали почти в два раза чаше запрашивать свои кредитные отчеты
Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве
В Сети обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27
Хулиганы ради забавы подожгли автомобили во дворе и попали на видео
СК РФ вызвал на допрос пятерых фигурантов дела о хищении газа
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
МИД РФ: Россия будет наращивать усилия в области безопасности и охраны границ в среднеазиатском регионе
Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы
С 1 февраля в России увеличится пособие на погребение пенсионера
Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США
МИД РФ будет добиваться экстрадиции обвиняемого в кибермошенничествах Винника
МИД РФ возмущен полугодовой задержкой в выдаче американских виз родственникам Бута
В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково