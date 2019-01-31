В России стартует первый в 2019 году конкурс президентских грантов

1 февраля стартует первый в 2019 году конкурс президентских грантов - накануне Владимир Путин подписал Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Напомним, подобные конкурсы впервые были запущены в 2006 году, а с 2017 года их дважды в год проводит специальный Фонд президентских грантов.

УДОБНЫЕ СРОКИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Стоит отметить, что в 2018 году на два конкурса было подано рекордное количество заявок, более 19 тысяч. В итоге грантовую поддержку получили 3573 проекта из самых разных уголков России - на 7,8 млрд. рублей.

При этом с 2019 года в федеральном бюджете на выделение президентских грантов предусмотрели уже 8 млрд. рублей. Такая же сумма будет заложена в бюджеты 2020 и 2021 годов.

«ПОКАЗАТЬ, ЧТО ПРОЕКТЫ ДАЛИ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ»

- Параллельно с первым конкурсом 2019 года фонд до конца весны проводит оценку социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, - большинство из них завершилось в ноябре 2018 года, - отметил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. - Нам важно показать обществу, что проекты дали конкретным людям, территориям. Кроме того, сделать правильные выводы из ситуаций, когда проектные команды не смогли в полной мере осуществить задуманное; понять, что им помешало. Указ Президента возлагает на фонд функции не столько контролера, сколько института развития, задача которого - сделать так, чтобы проекты были успешно реализованы. По наиболее распространенным ошибкам будем готовить методические материалы, оказывать консультационную помощь.

Многие проекты, отмеченные грантами осенью 2018 года, успешно действуют уже несколько месяцев. И даже больше. Поскольку большинство проектов-победителей - это гражданские инициативы на местах, которые запускались активистами и волонтерами.

В Сочи уже второй год действует бесплатный центр поддержки семей, в которых есть особые дети - ребята с особенностями развития. Его создали сами же родители, оказавшиеся в подобной ситуации.

- Когда в семье появляется особый ребенок, меняется привычный уклад, у большинства происходит пересмотр жизненных ценностей, - объясняет координатор проекта Ольга Москатова. - Ухаживать за таким ребенком, заниматься его коррекцией - очень непросто. Помощь нужна всем членам семьи.

Сейчас центр посещают около 200 сочинских семей. И главная его особенность - семейно-групповые занятия. Сегодня дети с аутизмом и их родители учатся здесь вместе гончарному делу, заниматься спортом, рисовать, вышивать. А президентским грантом в сентябре 2018-го был отмечен новый проект - мультстудия «Особый мир». Здесь дети-инвалиды проходят так мульт-терапию.

- Многие дети - с глубокими заболеваниями, кто-то даже не умеет разговаривать, не умеет рисовать, - продолжает Ольга. - Но все вовлечены в этот интересный процесс по мере своих способностей. У кого не получается рисовать, может озвучивать разных персонажей - даже если это просто лягушка и нужно сказать «ква». Или может вырезать ножницами рисунки других детей - для изготовления декораций. Когда дети видят свои плоды работы потом на экране, в сделанном совместными усилиями мультфильме, у них появляется огромная мотивация работать над собой.

ЭКОЛОГИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Московская волонтерская организация «ЭкоВики» (еще один сентябрьский победитель конкурса Фонда президентских грантов) занимается экологическим просвещением неравнодушных людей. Через онлайн-флешмобы людям объясняют, почему так важно разделять мусор и как начать это делать у себя в квартире, рассказывают об энергосбережении и других важных вещах. Сейчас волонтеры проводят флешмоб «Хранители птиц» - для желающих участвовать в зимней подкормке пернатых обитателей дворов, парков и скверов. Любой орнитолог подтвердит: в холодное время года тысячи птиц гибнут именно из-за недостатка пищи.

- К сожалению, не все даже знают, чем можно кормить птиц, а чем - ни в коем случае, - говорит координатор «ЭкоВики» Анна Кудашева. - Некоторые могут положить в кормушку самые невероятные продукты - от чипсов до салата оливье.

Участники флешмоба - а к проекту с начала января присоединились уже около 2 тысяч человек - также получают простые, но эффективные лайфхаки по изготовлению кормушек.

Алексей Рожков из Екатеринбурга благодаря президентскому гранту развивает свой проект «Я - радиоинженер!». Для старшеклассников и студентов местных вузов специалист проводит бесплатные мастер-классы по радиоэлектронике - ребята не только разбираются в устройстве различных приборов и антенн, но и собирают их своими руками.

- Радиоэлектроника сегодня применяется практически во всех сферах деятельности человека, - говорит Алексей. - Если брать школьников, мы помогаем им получить базовые знания в этой отрасли. Некоторые из них после этого увлекаются, принимают решение поступать в технические вузы. Планируем, что к концу 2019 года охватим через наши кружки и мастер-классы до 1 тысячи человек...

Заявки на первый конкурс Фонда президентских грантов 2019 года будут приниматься с 1 февраля до 15 марта. Второй конкурс пройдет с 10 июня до 31 июля.