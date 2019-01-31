В Одинцово, где мальчик-самбист избил третьеклассника, полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу

Накануне KP.RU уже рассказывал: на волне скандала в подмосковных Химках, где учительница физкультуры на уроке объявила «Пир каннибалов» и мальчик попал в больницу с сотрясением мозга, всплыла еще одна школьная история. На этот раз ЧП произошло в Одинцово, прямо в школьном коридоре. 9-летний Паша (имя изменено) увидел, что после уроков в коридоре началась какая-то буча - дети стоят, наблюдают, как мальчик, который занимается в местной секции самбо (и это как бы все знают), задирает другого. Ну, Паша и вступился. В итоге его пришлось везти в травмпункт. С ссадинами, ушибами и травмой шеи. Теперь мальчик ходит с фиксирующим воротником.

Мама пострадавшего третьеклассника написала заявление в полицию. Там начали проверку.

- 22 января в МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от местной жительницы о том, что её несовершеннолетнему сыну причинены телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. - Установлено, что в одной школ между ребенком заявительницы и другим учеником произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетние нанесли друг другу телесные повреждения. В настоящее время сыну заявительницы назначена судебно-медицинская экспертиза, для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Только вчера всех потрясла история из подмосковных Химок, где после напутствий учителя одноклассники избили семилетнего мальчика. Кто не в курсе, там преподаватель физкультуры под боевой клич «сегодня у нас день каннибала» натравила школьников на их же одноклассника. В нашей истории чудо-учителя не будет, но от этого не легче, ведь опять пострадали дети. (подробности)