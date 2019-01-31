Мария Шарапова за несколько дней в Санкт-Петербурге могла заработать почти полмиллиона долларов

Скандалом закончился визит Марии Шараповой на турнир в Санкт-Петербурге. Самая яркая звезда тенниса блеснула на набережных и в Мариинском театре, а потом, сославшись на травму, снялась с центрального матча всей недели. Болельщики, покупавшие билеты в ярости. Но даже за такой короткий визит Мария могла заработать в Питере сотни тысяч долларов.

А какая была афиша: Мария Шарапова против Дарьи Касаткиной! Мировая прима российского тенниса против нашей восходящей звезды! Блестящее прошлое против многообещающего будущего! Ради этого матча болельщики сметали билеты. А об отмене игры стало известно очень поздно – всего лишь за два с лишним часа до его начала Мария сослалась на травму плеча, и отказалась выходить на корт. Билеты в теннисе сдать нельзя, так что фанаты чуть ли не проклинали Шарапову, и не верили, что о таких серьезных проблемах со здоровьем стало известно так поздно.

При этом Мария Шарапова даже за один матч на турнире в Санкт-Петербурге, скорее всего, заработала больше всех своих соперниц. Все дело в так называемых в теннисе «подстольных». Все знают, что на теннисных турнирах всегда есть призовой фонд, и порой очень крупный. В Санкт-Петербурге он не слишком большой - 823 тысячи долларов, такими деньгами звезд не соблазнишь. Так что на таких соревнованиях есть еще и «пригласительные бонусы». Хочешь себе мировую величину? Заключай с ним отдельный контракт, и плати под столом. И тогда у тебя все шансы продать больше билетов. Как-то Евгений Кафельников обмолвился, что пригласить Федерера в Санкт-Петербург будет стоит 2 млн. долларов. Скорее всего, это преувеличение. Но порядок примерно такой.

Сколько же стоит пригласить Шарапову? В другие страны – не так уж и много, ее популярность угасает. А в России ее всегда очень хотят видеть. Как утверждают источники КП, сумма гонорара Шараповой высока, и никто не удивится, если ей в Питере заплатили половину от официального фонда, то есть более 400 тыс. долл.

Обычно в подобных контрактах прописаны обязательства дать определенное количество интервью, организовать автограф-сессию, посетить какие-то мероприятия и каким-то образом продвинуть турнир в своих соцсетях. Маша все отработала честно – сотни людей к ней стояли в очередь за росчерком пера, а сама звезда запостила у себя в инстаграме несколько классных фоток – в том числе из Мариинского театра.

А вот обязательств выигрывать в такой контракт не запишешь. Поэтому и ругались разочарованные болельщики, купившие билеты на теннисный турнир – Шарапову им опять смотреть только по ТВ.