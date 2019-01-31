2019-01-31T17:38:23+03:00
Звезды

Появился документ, подтверждающий сожительство Пугачевой и Кузьмина

Как оказалось, музыкант занимался бытовыми вопросами Примадонны
Игорь ПОЛЯКОВ
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Сплетники утверждали, что Алла Борисовна была замужем когда влюбилась в кудрявого парня с гитаройСплетники утверждали, что Алла Борисовна была замужем когда влюбилась в кудрявого парня с гитаройФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О романе Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина заговорили, когда артисты записали дуэт «Две звезды». Сплетники утверждали, что Алла Борисовна была замужем за своим директором Евгением Болдиным, когда влюбилась в кудрявого парня с гитарой. У Кузьмина тоже была жена.

Однако роман с рокером, как утверждают люди из окружения АБ, был недолгим. Музыкант сильно выпивал и не хранил звезде верность. Узнав об очередной гастрольной интрижке Кузьмина, Пугачева к нему охладела.

Правда, сами музыканты никогда не комментировали слухи о своем романе.

- Зачем это все ворошить? Мы были тогда молодыми, - возмутился однажды в приватном разговоре с журналистом «КП» Владимир Кузьмин.

Как оказалось, музыкант занимался бытовыми вопросами Примадонны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Как оказалось, музыкант занимался бытовыми вопросами ПримадонныФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Поклонники артистов все же нашли документ, подтверждающий гражданский брак певицы и музыканта. На сайте «Авито» за 15 тысяч рублей фанат Кузьмина продает доверенность от 30 декабря 1987 года, которую Пугачева (там есть личная подпись артистки) написала на имя Владимира Кузьмина. Певица указала в этом документе, что доверяет Кузьмину все операции по продаже ее машины. Подлинность доверенности не вызывает сомнений, поскольку там указаны все личные данные артистки – номер ее старого советского паспорта, номер машины, адрес ее знаменитой квартиры на Тверской.

Поклонники артистов все же нашли документ, подтверждающий гражданский брак певицы и музыканта Фото: Скриншот сайта

Поклонники артистов все же нашли документ, подтверждающий гражданский брак певицы и музыкантаФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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