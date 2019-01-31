2019-01-31T17:53:39+03:00
Общество

Гия Эрадзе стал главным режиссером «Росгосцирка»

Предложение возглавить творческое направление компании артист получил после победы его «Королевского цирка» на 43-м международном цирковом фестивале в Монте-Карло
Михаил ГОРШКОВ
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Гия Эрадзе (слева) и Сергей Беляков с главной наградой фестиваля циркового искусства.Гия Эрадзе (слева) и Сергей Беляков с главной наградой фестиваля циркового искусства.
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Российские артисты на фестивале заняли весь пьедестал. Всего в Монако выступали 150 лучших мастеров своего жанра из 15 стран. Обычно от своей страны артисты представляют один-два номера. Но в этом году от «Росгосцирка» на фестиваль отправилось рекордное количество участников за всю его историю - 60 человек. Только на перевозку реквизита и 13 лошадей понадобилось 5 фур.

Российскую государственную цирковую компанию в шапито «Фонвье» представлял коллектив «Королевского цирка» под руководством Гии Эрадзе, который, кстати, стал режиссером-постановщиком парада-открытия фестиваля и оформил балетными постановками в русском стиле его художественную канву.

Россияне привезли в Монако 8 грандиозных по яркости, драматургии и динамичности номеров.

Как признался Гия Эрадзе, который видел все репетиции и прогоны номеров, было крайне трудно предположить, кому достанутся призы фестиваля - золотой, серебряный и бронзовый клоуны. Разве что в победе уникального дрессировщика львов, тигров и слонов Мартина Лейси не было сомнений. Но по традиции, на цирковом фестивале в Монако вручаются два золотых клоуна. Так что интрига была в том, кому достанется второй.

Интрига сохранялась буквально до последней минуты. Дело в том, что победителей и призеров объявляют после торжественного банкета, незадолго до начала гала-концерта. Члены жюри, в состав которого входит принцесса Монако Стефания, совещались больше двух часов.

Бронзового клоуна получили клоунское трио «Без носков» и акробаты из Большого московского цирка, серебряного - номер «Русские встречные качели Михаила Филинова из «Королевского цирка» и воздушный полет Алиевых из цирка Никулина на Цветном. А «золото», кроме Мартина Лейси, жюри единодушно присудило коллективу «Королевского цирка», представившего на фестивале 5 номеров.

-Для нас победа на самом значимом среди артистов мирового класса фестивале – большое и знаковое событие: в 2019 году «Росгосцирку» исполняется 100 лет, - отметил на состоявшейся по этому случаю пресс-конференции и.о. генерального директора «Росгосцирка» Сергей Беляков и предложил Гии Эрадзе возглавить творческое направление в российской государственной цирковой компании – должность главного режиссера.

Как удалось покорить жюри, почему после каждого номера российских артистов публика аплодировала стоя – смотрите видео.

Как Росгосцирку удалось покорить жюри международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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