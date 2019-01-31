У следователя остался один день, чтобы просить суд об аресте Кокорина и Мамаева

Скорее всего, следствие снова будут ходатайствовать в Тверской суд о продлении ареста для братьев Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Еще на два месяца. Адвокаты футболистов уверены, что следователь сознательно затягивает историю. Хотя ее уже давно можно было разбирать в суде.

- Расследование было завершено еще 25 декабря прошлого года, однако месяц с лишним нам не давали ознакомиться с материалами дела, - заявил «КП» адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Материалы нам с Павлом впервые дали в среду, 30 января. За день мы смогли проштудировать примерно 10 томов из 16.

Для понимания. Ознакомление происходит так. Следователь привозит собранные за время расследования бумаги в СИЗО, обвиняемый и его защитник читают их в отдельном помещении. Следующий сеанс «чтения» должен был состояться в четверг. Но его отменили. В пятницу днем материалы планируют привезти уже для Александра Кокорина.

- Следователь должен направить в суд ходатайство о мере пресечения не позднее 1 февраля, - продолжает Бушманов. (В Тверском суде «КП» подтвердили, что ходатайство еще не поступало). - В суде его должны рассмотреть за пять дней и назначить дату заседания. Несложно подсчитать, что все обвиняемые к этому времени материалы дела не прочтут. То есть, следствие попросит продлить арест, потому что мы не ознакомились с материалами. Что мешало дать их нам раньше? При нормальной организации дело уже слушалось бы в суде. В следственной группе - 18 человек. 16 томов дела можно было бы разделить, чтобы с материалами параллельно знакомились сразу по двое обвиняемых. 8 томов в один день, следующие 8 - в другой.

Напомним, футболистам предъявлены обвинения по двум статьям - «побои» (эпизод с водителем Соловчуком) и «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (потасовка в кофейне, когда пострадал федеральный чиновник Пак).

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