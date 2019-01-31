Как я дегустировал вина Бордо

А я всегда знал, что именно этим все и кончится. Ибо человек должен заниматься тем, что ему, действительно, нравится. Таково мое мнение.

Кто-то чинит сапоги. Кто-то управляет электричкой. Я обрел себя в дегустации.

К этому занятию меня потянуло еще в старших классах общеобразовательной школы. Я вырос в городке, в котором спиртзавод был градообразующим предприятием. Но все же все эти годы я в этом деле оставался свободным художником и иногда пил такой шмурдяк, что даже хронические алкоголики осеняли меня крестным знамением и советовали причаститься.

И вот один товарищ, знающий о моих наклонностях, посоветовал выучиться на сомелье.

- Ну а что, - говорит, - будешь точно также поддавать, только за деньги.

Какая милая и детская непосредственность. Примерно также в детстве я представлял себе водителя автобуса, который путешествует по миру как Христофор Колумб, только не по воде, а по суше.

Но объявление я все-таки нашёл. И по нему позвонил.

- А у нас как раз сейчас дни Франции начинаются, - ответили мне твердым и трезвым голосом. - Приходите.

ЛОЗА ДОЛЖНА СТРАДАТЬ

В одном из офисов на Большой-Почтовой улице собралось шесть человек. Пять учеников, среди которых я был единственный мужчина, и винный эксперт «Лиги сомелье» Мария Костромина. Все достали тетради с авторучками и приготовились записывать. Я от такой картины слегка приуныл. Но все-таки последовал их примеру.

Мария, словно прочитав мои мысли, начала протирать большие бокалы и сказала, что из маленьких вино не пьют. Я невольно вспомнил, как однажды глушил самогон из жигулевского подфарника... Но рассказывать об этом учительнице постеснялся.

- Во Франции царит винный снобизм, - начала свою лекцию Мария. - Хотя большинство жителей вряд ли отличит «Совиньон Блан» от «Семильона». Солнца в этой стране маловато. Но несмотря на это, Франция - главный законодатель трендов в виноделии.

И дальше я провалился в какую-то беспросветную виноградную пучину.

Как выяснилось, этикетка на бутылке может рассказать о вине больше, чем любой сомелье. Например. Если стоит пометка «аppellation» («аппелласьон»), значит, перед вами качественный продукт, полученный в результате кропотливой работы. С соблюдением всех традиций, методов отжима сока, порядка выдержки и так далее. Если написано «vin de table» («вин дэ табль»), перед вами столовое винцо, которое могло быть сделано из винограда, выращенного в любой стране Евросоюза. Ну и так далее.

Корреспондент «КП» решил запастись еще одной профессией и подался... в сомельеФото: Павел КЛОКОВ

Однако пометка «аппелласьон» - это только вершина айсберга. Дальше идут регионы, которые издавна друг с другом соперничают. Бордо, Шампань, Шабли... Но и это ещё не все. Они в свою очередь тоже дробятся. Скажем, внутри Бордо есть субрегион Медок. А в Медоке коммуна Паяк. А в Паяке отдельные исторические виноградники, имеющие маркировку «cru» («крю»). Это уже совсем высший пилотаж. Цена за это «крю», можно сказать, заоблачная.

Мария наставляла нас как разведчиков перед командировкой:

- Если вино сделано из разных сортов винограда - это ассамбляж. Не дай Бог вам сказать «бленд» или «купаж»!

Я косился на бокалы и ждал дегустации. От избытка информации в горле пересохло. Если говорить образно, как сомелье, душа билась как птица в клетке.

Но на этом классификация вина не заканчивается. Если вы увидели на бутылке надпись «negociant», значит, винодел не является производителем всего цикла. Винишко, может, и сам делал, а вот виноград купил. Если написано «recoltant», значит, изготовитель знает каждую гроздь на своих плантациях. Грубо говоря. Если попросить в магазине что-нибудь попроще, вам дадут «негоциант» (хотя и он иногда бывает очень хорошим). А если нужно вино, чтобы чувствовать шелест листвы на деревьях Бургундии, тогда «рекольтант». Правда, придётся крепко подумать, что лучше, купить подержанную «Тойоту» или эту бутылочку со всеми надписями и маркировками - возраст лозы (чем старше, тем лучше), содержание сахара, кислотность, бочки (французские дубовые - это просто шик и счастье), миллезим (год созревания винограда) и так далее.

В одном из офисов на Большой-Почтовой улице собралось шесть человек. Пять учеников, среди которых я был единственный мужчина, и винный экспертФото: Павел КЛОКОВ

- Если на этикетке указаны буквы RP и рядом стоит число, например, 97, значит, это вино дегустировал известный американский винолюб Роберт Паркер, - продолжала Мария. - Его оценка дорогого стоит. Она ставится по 100-балльной системе. Если ниже 85-ти, то все - пиши-пропало.

Какое чудесное слово «винолюб», подумал я. И представил себе, как этот Роберт Паркер приходит на день встречи выпускников в свою родную школу, где одноклассники начинают рассказывать о себе. Кто-то стал инженером - мосты строит. Кто-то военным. Кто-то дизайнером. А Роберт встает и с победной улыбкой произносит:

- А я винолюб!..

После этого даже Президент США почувствует себя ущербным.

- Если виноград растёт в суровых условиях, вино получается, действительно, особенным, - вернула меня к жизни наша наставница. - Лоза должна страдать, понимаете?

НУ, ВЗДРОГНУЛИ!

На курсы сомелье, как я уже сказал, вместе со мной пришли четыре женщины. Одна из них работает в ресторане и решила повысить квалификацию. Ещё одна - постарше - сказала, что, во-первых, любит выпить, а, во-вторых, из-за отложившейся пенсии нужно где-то найти подработку. Остальные пришли ради любопытства.

Наши вдумчивые лица говорили о том, что пора уже приступить к дегустации. Чуткая Мария это почувствовала и пошла за нарзанником. Ну то бишь за штопором.

Все оживились и отложили тетради в сторону.

- А что мы будем пить? - спросил я радостно.

Как выяснилось, этикетка на бутылке может рассказать о вине больше, чем любой сомельеФото: Павел КЛОКОВ

- Не пить, а дегустировать, - ответила спикер. - Бордо. Белое и красное. Кто-нибудь знает, чем оно отличается от Бургундии?

Класс безмолвствовал.

Оказалось, что Бургундия - это лесные нотки, мох, грибы, спина мокрого кабана. Ну вот если чувствуете свинку, бегающую под дождём, значит, Бургундия. К гадалке не ходи. То есть к сомелье. А Бордо - это все больше ягодные нотки. Один из гарантов качества - сорт винограда. Самые известные - Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мальбек и Мерло.

- Вина в бокал наливаем столько, чтобы оно было ниже, чем самая широкая часть бокала, - сообщила Мария Костромина. - Потому у него и форма такая.

Я ухватился за эту форму рукой и приготовился пить. То есть дегустировать.

- А вот хватать чашу пальцами не стоит, - улыбнулась сомелье. - За ножку надо, за ножку. Возьмите белый лист бумаги и прислоните на свет к бокалу. Если блики желтоватые, вину несколько лет. Если зеленые, значит, молодое.

Я сглотнул. И выполнил все, как просили.

Следующий этап - ароматическая атака. Нужно понюхать напиток и что-нибудь уловить. Ну какие-нибудь нотки.

- Кажется, мокрый кабан, - бубнил я как спятивший винолюб.

- Ну откуда там кабан? - Мария уже не знала, что со мной делать.

- Чувствую мёд и яблоки, - сказала моя соседка, водя острым носиком над бездной бокала.

- Как будто легкий ветерок подул... - донеслось из уст несостоявшейся пенсионерки. - И, кажись, бражкой пахнет.

Не знаю, почему, но я ее горячо поддержал. И, наконец, услышал:

- А теперь делаем первый глоток.

После курсов ученику выдаётся соответствующий сертификат, с которым он может попробовать устроиться в ресторанФото: Павел КЛОКОВ

Мама дорогая. Неужели этот момент наступил? Я хотел выпить это Бордо залпом, запрокинув голову как пианист. Но я пожалел нервы нашей наставницы. И словно лорд, вернувшийся домой из парламента, пригубил благородной французской кислятины. Промыл рецепторы. Пощекотал нёбо. Пропустил напиток через зубы. Ощутил терпкость на языке, именуемую танинностью. С облегчением вздохнул. И подумал, как хорошо, что мы пьём (то есть, дегустируем!) не «Совиньон Блан». Это тоже белое вино Бордо, которое отдаёт котами, точнее, их испражнениями.

Открыли «Тоскану». Я понюхал и решил держать язык за зубами. Сколько можно позориться?

Зато мои коллеги говорили весьма умные вещи:

- Мне кажется, это вино пахнет розеткой. Как будто электричеством отдаёт...

- А я чувствую карбюратор от «Жигулей». Ей-Богу.

- На самом деле, это крыжовник.

В общем, если вы хотите стать сомелье, знайте, что это целая наука. И без знаний - на одних только ощущениях - там не выедешь.

А ведь мы изучили только один регион Бордо. А их таких во Франции ещё 11. А испанские вина? А итальянские? С ума сойдёшь, пока начнёшь разбираться в этом. Некоторые сомелье даже острой пищи не едят, шампунем и дезодорантом не пользуются, лишь бы не создавать вокруг себя лишних запахов. Чтобы восприятие вина было как можно объективнее.

Я, пожалуй, к таким жертвам не готов. И все же теперь в каком-нибудь ресторане я обязательно блесну перед своей барышней, сказав официанту:

- Любезнейший! А принесите-ка нам бутылочку вина, чей виноград был выращен на Серебряном берегу Жиронды. Ну вы понимаете. Суровый щебень вместо почвы. Страдающая лоза. Буйство ягод. Средняя кислотность. И обязательно «рекольтант». Сегодня был аванс. Так что можем себе позволить.

Некоторые сомелье даже острой пищи не едят, шампунем и дезодорантом не пользуются, лишь бы не создавать вокруг себя лишних запаховФото: Павел КЛОКОВ

КСТАТИ

После курсов ученику выдаётся соответствующий сертификат, с которым он может попробовать устроиться в ресторан. Правда, многие заведения обходятся без сомелье. В том числе, те, где есть дорогие вина. Они сами себя продают. Благодаря марке и качеству.

ЦЕНА КУРСОВ

«Сомелье-экспресс» - 10 тысяч рублей

«Сомелье-любитель» - 15900 рублей

«Сомелье-базовый» - 27300 рублей

«Сомелье Кавист» - 25900 рублей

«Сомелье Профессионал» - 40900 рублей

«Сомелье-эксперт» - 62900 рублей

«Шеф-сомелье» - 99900 рублей

«Мастер-сомелье» - 137900 рублей