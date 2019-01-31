2019-01-31T18:53:46+03:00
Политика

Путин - Васильевой: Не нужно учителей нахваливать, за их зарплатой следите

Президент поручил взять на контроль доходы педагогов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой спросил, как ведомство живет в новом качестве и как планирует строить свою работу. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой спросил, как ведомство живет в новом качестве и как планирует строить свою работу. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Восемь месяцев прошло после разделения Министерства науки и образования на два министерства. Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой спросил, как ведомство живет в новом качестве и как планирует строить свою работу в рамках национального проекта «Образование».

- Педагогическое сообщество приняло очень хорошо это разделение, - ответила Васильева. -Мы можем сосредоточиться на главном: общее образование, среднее профессиональное, дополнительное, воспитание наших детей.

Министр рассказала, про реконструкцию школ в стране - на сегодняшний день введено 168 тысяч новых мест.

- Это и абсолютно новые школы и школы, которые реконструировались, - пояснила она.

Доложила о продвижении русского языка за рубежом и намерении расширять географию стран, где преподают русский язык учителя из России.

- Учебники нужны? - спросил Путин и пообещал помочь.

Но отдельно глава государства попросил взять на контроль ситуацию с доходами педагогов.

- Я вас прошу отслеживать, что происходит в каждом субъекте России. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах, - обратил внимание президент.

- Вы знаете, наши учителя - удивительные люди, - начала Васильева.

- Я знаю, поэтому нужно следить за уровнем их заработной платы, - еще раз попросил Путин.

- Удивительные люди! - повторила министр.

- Не нужно их нахваливать, за зарплатой следите, - повторил в свою очередь Путин.

- Будем следить, - пообещала министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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