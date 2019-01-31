2019-01-31T23:42:10+03:00
Экономика

На Российском инвестиционном форуме выступит Дмитрий Медведев

Оргкомитет утвердил деловую программу мероприятия
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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31 января в Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака состоялось заседание Организационного комитета Российского инвестиционного форума, на котором обсудили вопросы подготовки Форума и согласовали его деловую программу.

14 февраля состоится пленарное заседание с участием председателя правительства России В рамках деловой программы Форума Дмитрий Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии «Экономика городского комфорта». Также на площадке Форума состоится встреча премьер-министра с губернаторами РФ.

Председатель Организационного комитета Дмитрий Козак рассказал о фокусе деловой программы Форума: «Основная тема форума «Национальные проекты: от стратегии к действию». Мы переходим к практической реализации всех национальных проектов в 2019 году, и Российский инвестиционный форум – это важная площадка, для того чтобы обозначить все решения, которые были приняты для реализации национальных проектов с участием бизнеса и региональных органов власти».

Советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков сообщил: «Деловая программа вызвала живой интерес экспертного сообщества, министерств и ведомств, ответственных за направления. В программе запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка. По состоянию на 31 января 2019 г. свое участие в Форуме подтвердили более 3000 человек из 60 стран. Участвуют 80 глав субъектов РФ, зарегистрировано 1300 представителей СМИ».

В числе знаковых представителей российского бизнеса – президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и другие.

В Форуме примут участие представители таких иностранных компаний, как «МЕТРО Кэш энд Керри», Fitch Ratings, PricewaterhouseCoopers и другие.

В стартовый день Форума, 13 февраля пройдет Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Форум станет профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан.

Также состоится День молодежного предпринимательства, организованный Фондом Росконгресс совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

На площадке будет работать выставка Российского инвестиционного форума. Выставка будет представлена экспозициями из 41 субъекта РФ и 11 организаций (компаний и государственных учреждений). В рамках выставки будет работать Кейс-зона – коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций.

На территории Форума будет функционировать Лаборатория социальных инвестиций – проект социальной платформы Фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы. Это – уникальное коммуникационное пространство, объединяющее некоммерческие организации, бизнес и власть для обсуждения актуальных вопросов социального развития.

Деловая программа размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

Оператором Форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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