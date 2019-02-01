«В холодильнике спит»: Лера Кудрявцева шокировала поклонников снимком 25-летней давности

Челлендж #10лет всколыхнул в звездах ностальгию: знаменитости в соцсетях охотно публикуют фотографии, снятые в 2008 году. Телеведущая Лера Кудрявцева пошла еще дальше и поделилась в Инстаграме снимком, сделанным… 25 лет назад! Звезда экрана показала на своей страничке кадр из программы «Партийная зона», которую она в свое время вела вместе с коллегой Отаром Кушанашвили. На фото Лера запечатлена с актером Гошей Куценко. Поклонники с удивлением вспомнили, что в то время блондинка Лера была жгучей брюнеткой.

Кажется, платиновый блонд всегда был «визитной карточкой» телеведущей. Но еще на заре своей карьеры Лера носила темный цвет волос.

- 1994 год. ТВ-6, «Партийная Zona» с Гошей Куценко, - написала Кудрявцева в Инстаграме.

leratv 1994 год ТВ-6 Партийная Zona @goshakutsenko

Поклонники с удовольствием отметили, что Лера по-прежнему остается молодой и очень красивой. И если что в ней за это время и поменялось, то только оттенок локонов. «Лера, какая же Вы красотка и тогда были и сейчас остаётесь», «Вообще не узнала Леру! Думала, что это Ольга Бузова», «Лере тёмненькой тоже классно», «Лерочка, вы практически не изменились, такая же красивая. А Куценко постарел, но все равно, классный и харизматичный», «Лера, наверное, в холодильнике спит. 25 лет прошло, а вообще не изменилась – все такая же молодая!», - пишут подписчики ее странички в комментариях.

47-летняя телеведущая, действительно, словно открыла секрет вечной молодости. Возможно, все дело в молодом муже: супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, моложе Леры на 16 лет. А, может быть, второе дыхание у нее открылось после рождения дочки Маши. Малышка стала для Кудрявцевой по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить молодому мужу ребенка. Свою беременность она держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела Кудрявцева в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве.

По словам телеведущей, Игорь всегда помогает ей с дочкой и, когда Лера уезжает на съемки, сидит с Машей дома. С хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая вместе уже пять лет. Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У Леры есть сын от первого брака Жан, молодому человеку 28 лет. Сына Кудрявцева родила его от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне вторых родов Лера бабушкой: сын Жан подарил ей внука.

В свои 47 лет Лера по-прежнему молода и прекрасна. Фото: Инстаграм.

Телеведущая не скрывает, что после рождения малышки она стала гораздо менее публичной. Лера почти перестала делиться в Инстаграме семейными фотографиями, бережно оберегая личное пространство. И если раньше она часто публиковала в соцсетях кадры с близкими, то теперь делает это крайне редко.

- Под этой фотографией в Фейсбуке одна девушка спросила: «А что она хотела сказать этим фото?» Хороший вопрос, правда? – написала телеведущая во время недавнего отпуска в Омане. - Что мы хотим сказать своими фото в Инстаграме? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем, и все такие красивые и счастливые, что до тошноты . Реальная жизнь совершенно другая - у всех! Исключений нет! Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать, что думаю, как живу, мои мысли. Но сейчас я покрепче закрываю дверь. И здесь мой фотоальбом, не более.